Die Anleger atmen auf und die US-Börsen legen am Mittwoch dank einer Erholung im Technologie- und Finanzsektor wieder zu. Nach US-Handelsschluss hat zudem Nvidia erneut die Erwartungen übertroffen und bescherte den Bullen neuen Rückenwind. Das positive Umfeld sorgt auch für einen zweistelligen Kurssprung bei Coinbase. Ist die Talfahrt nun vorbei?Erneut zeigt sich, dass viel an Nvidia und dem gesamten Ökosystem rund um Halbleiter und KI-Chips hängt. Auch der Kryptomarkt reagiert sensibel auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär