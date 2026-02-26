EQS-News: H.I.G. Capital / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Sonstiges

H.I.G. WhiteHorse stellt Finanzierung für Nasta Pet Food bereit



26.02.2026 / 12:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LONDON, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kredit-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital ("H.I.G."), einer führenden globalen alternativen Investmentfirma mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass sie ein Finanzierungspaket in Höhe von 120 Millionen Euro für Nasta Pet Food ("Nasta" oder die "Gruppe") arrangiert hat. Nasta ist ein in Frankreich ansässiger internationaler Konzern in Familienbesitz, der auf Ultra-Premium-Tiernahrung spezialisiert ist und über ein Portfolio etablierter Marken und integrierter Produktionsanlagen in Frankreich und Italien verfügt. Die Finanzierung unterstützt die Übernahme von FirstMate Pet Foods, einem Hersteller von Premium-Tiernahrung mit Sitz in British Columbia, Kanada, und die weitere Umsetzung der Entwicklungsstrategie der Gruppe in Nordamerika. Nach dieser Transaktion wird die kombinierte Gruppe eine integrierte Industrieplattform in Europa und Nordamerika betreiben, mit einer konsolidierten jährlichen Produktionskapazität von etwa 45.000 Tonnen Trockenfutter und 4.000 Tonnen Nassfutter für Haustiere, um mehr als 400.000 Haushalte mit Haustieren weltweit zu beliefern. Die Gruppe strebt einen konsolidierten Umsatz von rund 200 Millionen Euro im Jahr 2026 an. Geoffroy Lefebvre, CEO von Nasta, sagte: "Unsere Partnerschaft mit H.I.G. WhiteHorse markiert den Beginn eines neuen Kapitels des Wachstums und der Reife für Nasta. Die Unterstützung und das Vertrauen dieser Weltklasse-Institution unterstreichen die Glaubwürdigkeit unseres Projekts, unserer Teams und des Erbes unserer Marken. Da wir uns auf diesem Wachstumspfad befinden, freuen wir uns sehr über die Möglichkeit, gemeinsam mit den Teams von H.I.G. die Zukunft unserer Gruppe zu gestalten." Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: "Wir freuen uns, Nasta mit einer Finanzierungslösung zu unterstützen, die auf die strategischen Ziele des Unternehmens zugeschnitten ist. Diese Transaktion unterstreicht die Fähigkeit von H.I.G. WhiteHorse Europe, flexibles, skalierbares Kapital bereitzustellen, um Unternehmen ohne Sponsor bei der Durchführung von transformativen grenzüberschreitenden Übernahmen zu unterstützen." Charles Bourgeois, Managing Director bei H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: "Wir freuen uns, Nasta in dieser wichtigen neuen Phase seiner Entwicklung zu unterstützen. Nasta ist ein tolles Unternehmen: Es verfügt über eine starke Positionierung im attraktiven und widerstandsfähigen Segment der Ultra-Premium-Tiernahrung, integrierte industrielle Fähigkeiten, eine überzeugende internationale Wachstumsstrategie, ein hochkarätiges Managementteam und sehr erfahrene Aktionäre. Die Übernahme von FirstMate Pet Foods ist ein wichtiger Meilenstein in der Expansion der Gruppe und stärkt ihre Präsenz auf dem strategisch wichtigen nordamerikanischen Markt erheblich." Informationen zu Nasta Pet Food Nasta wurde 2016 in Frankreich gegründet und ist ein internationales Familienunternehmen, das sich auf Ultra-Premium-Tiernahrung spezialisiert hat und die Vorteile von Natur, Wissenschaft und Geschmack vereint. Die Gruppe entwickelt ein komplementäres Portfolio hochwertiger Marken, die von unternehmerisch denkenden Teams, integrierter industrieller Expertise und hohen Standards in Bezug auf Qualität, Transparenz und Ernährungsleistung getragen werden. Zu seinem Portfolio gehören Bab'in, Forza10, Natural Code und FirstMate Pet Foods, die zusammen auf mehr als 150 Jahre Erfahrung in der Tierernährung zurückblicken können. Nasta ist in Frankreich, Italien, Nordamerika und China vertreten und vertreibt seine Produkte auf über 30 Märkten weltweit. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Wachstumsstrategie, die organische Entwicklung und gezielte Akquisitionen kombiniert. Weitere Informationen finden Sie unter nasta.com . Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital.* Mit Sitz in Miami sowie Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen verbundener Unternehmen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für Unternehmen im mittleren Marktsegment spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ fokussierten und wertsteigernden Ansatz: Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Carve-outs von Unternehmen, sowohl bei profitablen als auch bei leistungsschwächeren Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Finanzierungen, Unitranche- sowie nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Origination) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com .

Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe

pmeysson@hig.com Charles Bourgeois

Managing Director

cbourgeois@hig.com H.I.G. WhiteHorse Europe

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

T: +44 (0) 207 318 5700

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2538962/HIG_WhiteHorse_Logo.jpg



26.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

