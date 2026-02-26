EQS-News: FxPro / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

Der weltweit führende Broker setzt seine Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Team fort, das zum zweiten Mal in Folge die Konstrukteurswertung gewonnen hat. LONDON, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- FxPro , ein weltweit anerkannter Marktführer im Online-Handel, gibt stolz die Verlängerung seiner erfolgreichen Partnerschaft mit dem McLaren Mastercard Formel-1-Team bekannt und festigt damit seine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Dieses erneute Engagement folgt auf eine historische Saison 2025, in der McLaren zum zweiten Mal in Folge die begehrte Konstrukteurswertung und mit Lando Norris auch die Fahrerwertung für sich entscheiden konnte. Die Partnerschaft, die 2018 begann, ist parallel zu der bemerkenswerten Reise des Teams an die Spitze des Motorsports gewachsen. FxPro ist sehr stolz darauf, McLaren in dieser Ära des Wiederaufstiegs und des ultimativen Triumphs unterstützt zu haben. Die Partnerschaft verbindet auf einzigartige Weise die schnelle, präzisionsorientierte Welt der Formel 1 mit der Disziplin und strategischen Umsetzung, die im Finanzhandel erforderlich sind. Ilya Holeu, Chief Product Owner & Chief Marketing Officer bei FxPro, kommentierte: "Es war unglaublich, mitzuerleben, wie ihr unermüdlicher Einsatz 2025 in einem historischen Doppelsieg als Konstrukteurs- und Fahrer-Champions gipfelte. Als die Nummer 1 unter den Brokern und das Nummer 1 F1-Team freuen wir uns sehr, diese erfolgreiche Kombination fortzusetzen. Diese Verlängerung ist ein Beweis für unser Vertrauen in das Team und unser Engagement, unseren Kunden die Denkweise eines Champions näherzubringen." Im Rahmen der verlängerten Vereinbarung wird das ikonische FxPro-Logo weiterhin seine Premium-Positionierung auf den McLaren Mastercard Formel-1-Teamfahrzeugen sowie auf den Helmen der Fahrer und den Team-Outfits behalten. Matt Dennington, Co-Chief Commercial Officer, McLaren Racing, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit FxPro. Nach einer äußerst erfolgreichen Formel-1-Saison freuen wir uns, dass FxPro seine Partnerschaft mit McLaren Racing verlängert, während wir uns weiterentwickeln und in mehreren Rennsportdisziplinen antreten." Diese Zusammenarbeit ist mehr als ein Sponsoring; es ist eine strategische Allianz zwischen zwei Marktführern und die bedeutendste kommerzielle Vereinbarung in der Geschichte von FxPro seit seiner Gründung im Jahr 1999. FxPro freut sich darauf, gemeinsam weitere Erfolge zu feiern - auf den Rennstrecken der Formel 1 und in der dynamischen Welt der globalen Märkte. Auf weitere Siege, sowohl auf der Rennstrecke als auch in Ihrem Handelsportfolio. Informationen zu FxPro FxPro ist ein preisgekrönter internationaler Broker, dem Millionen von Kunden weltweit vertrauen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet das Unternehmen über seine leistungsstarken Plattformen Zugang zu über 2.100 Handelsinstrumenten aus den Bereichen Devisen , Aktien, Futures, Indizes, Metalle , Energie und mehr. FxPro ist in mehreren Ländern reguliert und hat über 140 Branchenauszeichnungen erhalten. Das Unternehmen bietet eine ultraschnelle Ausführung, eine hohe Liquidität und ein kundenorientiertes Handelserlebnis. Medienkontakt:

PR@fxpro.com

www.fxpro.com Informationen zu McLaren Racing McLaren Racing wurde 1963 von dem Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Sein erstes Formel-1-Rennen bestritt das Team im Jahr 1966. McLaren hat seitdem 23 Formel-1-Weltmeisterschaften, über 200 Formel-1-Grand-Prix-Rennen, dreimal das Indianapolis 500 und beim ersten Versuch die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. McLaren Racing nimmt an vier Rennserien teil. Das Team nimmt an der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft mit den McLaren-F1-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri, an der NTT INDYCAR SERIES mit den Arrow-McLaren-Fahrern Pato O'Ward, Nolan Siegel und Christian Lundgaard sowie an der F1 Academy mit Ella Lloyd, Mitglied des Fahrerentwicklungsprogramms, teil. Außerdem nimmt das Team an der F1 Sim Racing Championship als McLaren Shadow teil. McLaren ist ein Verfechter der Nachhaltigkeit im Sport und Unterzeichner der UN-Initiative "Sports for Climate Action Commitment". Es hat sich verpflichtet, bis 2040 einen Netto-Null-Wert zu erreichen und eine vielfältige und integrative Kultur in der Motorsportbranche zu fördern. McLaren Racing - Offizielle Website Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920128/FxPro_McLaren.jpg

