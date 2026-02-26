Hannover (ots) -Viele kleine Beiträge können Großes bewirken: Zwei Jahre lang haben die Mitarbeitenden der Wertgarantie Group Geld aus der sogenannten "Parkplatz-Kasse" gesammelt. Insgesamt kamen so 1.300 Euro zusammen, die nun dem Verein für krebskranke Kinder Hannover zugutekommen. Die Unternehmensgruppe setzt als Arbeitgeber gezielt Anreize für nachhaltige Mobilität, etwa mit dem Deutschlandticket, Bikeleasing-Angeboten oder Fahrradstellplätzen. Da Parkplätze am Hauptsitz in der Innenstadt Hannovers nur begrenzt verfügbar sind, kann bei Bedarf gegen einen symbolischen Spendenbeitrag ein PKW-Stellplatz im Innenhof gebucht werden. Die daraus erzielten Einnahmen werden vollständig für einen guten Zweck gespendet. Die Spendensumme fließt in den Bau eines Elternhauses und unterstützt damit Familien krebskranker Kinder in schwierigen Zeiten.Gerade für Eltern ist die Nähe zu ihren erkrankten Kindern von unschätzbarem Wert. Viele kleine Patientinnen und Patienten verbringen für die Intensivbehandlung mehrere Wochen oder sogar Monate auf der Kinderkrebsstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). In wenigen Wochen startet der Verein daher mit dem Bau eines Elternhauses in fußläufiger Entfernung zur Kinderklinik. Dort erhalten Familien für den langen Klinikaufenthalt eine kostenfreie Unterkunft - mit separaten Wohnbereichen, Gemeinschaftsraum und -küche sowie Spiel- und Ruhezonen.Vereins-Geschäftsführerin Frederike Ludwig-Lück erklärt, was sie und ihr Team tagtäglich antreibt: "Durch unsere Projekte und Angebote möchten wir den betroffenen Kindern und ihren Familien ein Stück Normalität im Klinikalltag ermöglichen und ihnen Momente der Freude zu schenken. Unser Ziel ist das i-Tüpfelchen, damit die Kinder in jeder Hinsicht bestmöglich versorgt sind. Wenn es uns gelingt, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist das unbezahlbar."Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 2.250 Kinder an Krebs - etwa 100 Kinder werden auf der Kinderkrebsstation der MHH behandelt. Der Verein für krebskranke Kinder Hannover unterstützt betroffene Familien im seelischen und sozialen Bereich, fördert die technisch-diagnostische Ausstattung der Klinik für pädiatrische Hämatologie und Onkologie und setzt sich für die Forschung ein.Die Arbeit des Vereins wird ausschließlich durch Spenden ermöglicht. Wer den Verein unterstützen möchte, findet Informationen unter: https://www.verein-fuer-krebskranke-kinder-hannover.de/so-koennen-sie-helfen/.Seit zwei Jahrzehnten engagiert sich die Wertgarantie Group für soziale Projekte und Initiativen. So fördert die Unternehmensgruppe unter anderem den Bürgerverein Freundeskreis Hannover sowie den Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover mit finanziellen und Sachspenden. Darüber hinaus organisieren die Auszubildenden der Unternehmensgruppe jedes Jahr zu Weihnachten die "Aktion Wunschbaum", bei der Mitarbeitende Herzenswünsche von hilfsbedürftigen Kindern erfüllen. Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender Patrick Döring betont: "Als Unternehmen verstehen wir uns als aktiven Teil der Gesellschaft und möchten dort helfen, wo Unterstützung dringend gebraucht wird. Soziales und ökologisches Engagement sind für uns kein Zusatz, sondern Teil unseres Selbstverständnisses."Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMaike Lehnhoff | PR- und Content-Managerin | Tel: 0049 511 71280-72637 | E-Mail: m.lehnhoff@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/6224591