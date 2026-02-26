Baden-Baden (ots) -Ungewöhnliche Küchen-Challenge für den Koch aus Karlsruhe in der neuen SWR Reihe "Hausnummer Lecker" / ab 13. April 2026, immer montags, 21 Uhr im SWRÜberraschungsbesuch am Herd: Was zaubert ein Spitzenkoch aus einem fremden Kühlschrank? In der neuen SWR Reihe "Hausnummer Lecker" tritt der Karlsruher Koch Sören Anders den ultimativen Härtetest an. Für diese ungewöhnliche Koch-Challenge reist er durch den Südwesten und besucht fremde Küchen. Ohne die Bewohner, die genaue Personenanzahl oder ihre Vorlieben zu kennen, muss er bei Fremden zuhause ein Menü aus dem improvisieren, was die Vorräte des Haushalts hergeben. Einziger Anhaltspunkt: Wohnung und Kühlschrank. Und die Uhr läuft auch noch bis zur Rückkehr der Besitzer. Bis dahin muss das Menü servierfähig sein. "Hausnummer Lecker" im SWR ist zu sehen ab dem 13. April 2026, montags um 21 Uhr. Geplant sind sechs Folgen.Sören Anders kocht erstmals in fremden HaushaltenSören Anders stellt sich mit "Hausnummer Lecker" erstmals einer solchen ungewöhnlichen Challenge. Der Karlsruher Starkoch ist unter anderem aus der SWR Nachmittagssendung "Kaffee oder Tee" und aus anderen Sendungen des SWR bekannt. "Hausnummer Lecker" ist eine SWR Produktion von Potatohead Pictures in Zusammenarbeit mit EndemolShine Germany."Hausnummer Lecker"ab 13. April 2026, sechs Folgen, montags 21 Uhr im SWRFotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6224582