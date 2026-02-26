2025 war für den deutschen E-Busmarkt ein Schlüsseljahr: Ingesamt kamen 1.458 neue Strom-Busse über 8 Tonnen Gesamtmasse neu auf die Straße. Das entspricht grob einer Verdopplung der Zulassungszahlen aus 2024 und 2023. Der Elektro-Anteil stieg somit bei Stadtbussen auf rund 25 Prozent. Die Zahlen für neue E-Busse in Deutschland sind steil nach oben gesprungen: Mit 1.458 rein elektrischen Einheiten (größer als 8 Tonnen) kamen laut Daten des Kraftfahrt-Bundesamts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
