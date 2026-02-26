Stuttgart (ots) -Wer sein Motorrad in die Werkstatt gibt, muss darauf vertrauen, dass alle Arbeiten korrekt durchgeführt werden. Statt auf das Bauchgefühl oder Einzelempfehlungen aus dem Bekanntenkreis angewiesen zu sein, stehen den Leserinnen und Leser des Magazins MOTORRAD, Europas größter Motorradzeitschrift, nun die Ergebnisse zur Studie "TOP Motorrad Werkstatt 2026" zur Verfügung.In Kooperation mit dem QuantiQuest Institut konnten aus rund 3.600 Werkstätten die mehr als 800 besten ermittelt werden, die den strengen Kriterienkatalog erfüllen. "Vertrauen in die Werkstatt hat für Motorradfahrer einen besonders hohen Stellenwert", so Fabian Dresler, Chefredakteur von MOTORRAD. "Dank der umfangreichen Analyse von Leistungen und Kundenbewertungen können wir fundierte Empfehlungen für verlässliche Werkstätten in ganz Deutschland geben."Zur Erhebung der Basisinformationen wurden rund die 3.600 Werkstattbetreiber zunächst unter anderem zu ihren Leistungen, spezifischen Zertifizierungen, Weiterbildungen sowie zu ausgewählten zusätzlichen Serviceangeboten befragt. Zudem wurden etwa 165.000 Kundenurteile ausgewählter und besonders relevanter Online-Portale nach elf Kategorien analysiert und in die Gesamtwertung einbezogen.Die aktuelle Ausgabe von MOTORRAD bietet auf zehn Seiten detaillierte Informationen rund um die Werkstattsuche und die Ergebnisse der Studie. Heft 6/2026 sowohl im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper). Zudem lassen sich die über 800 qualifizierten Betriebe unter www.motorradonline.de/werkstattsuche/ einsehen.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133391/6224614