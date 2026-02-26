LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragseingang sei sehr stark gewesen, schrieb Simon Coles am Donnerstag nach den Zahlen. Die Signale für das erste Quartal seien etwas mau, aber an der Anlagestory ändere sich nichts./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0WMPJ6
© 2026 dpa-AFX-Analyser