Highlights

- 79 % des gesamten Nickels in Midlothian sind in Awaruit enthalten, einer hochgradigen Nickel-Eisen-Legierung

- Mineralogische Analysen und Davis-Tube-Recoverable-Analysen ("DTR") bestätigen bedeutende Awaruit-Vorkommen mit DTR-Gehalten von 0,15 %, 0,14 % und 0,12 % Nickel in Mischproben - vergleichbar mit anderen Awaruit-Lagerstätten

- Der Brucit-Gehalt liegt im Durchschnitt bei 5,6 % und ist damit mehr als 2,5-mal höher als in Crawford, was auf ein starkes Kohlenstoffspeicherpotenzial hindeutet

TORONTO, 26. Februar 2026 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-on-development-milestones-in-2026-and-nickel-supply-bottleneck/ -) freut sich, die mineralogischen und metallurgischen Ergebnisse seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Midlothian ("Midlothian") bekannt zu geben, die bedeutende abbaubare Awaruit-Vorkommen mit Gehalten und Größenordnungen bestätigen, die mit anderen führenden Awaruit-Lagerstätten vergleichbar sind. Eine erste Ressource für Midlothian wurde am 18. Dezember 2025 mit 590 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,28 % veröffentlicht. Midlothian befindet sich im Nickelgebiet Timmins und ist ebenfalls gut positioniert, um die bestehende regionale Infrastruktur zu nutzen.

CEO Mark Selby sagte: "Die heutige Ankündigung ist eine weitere spannende Entwicklung im Nickelgebiet Timmins, die Midlothian als bedeutende Lagerstätte bestätigt. Die starken Ergebnisse aller Proben unterstreichen das Potenzial dieser Ressource, die bedeutende Mengen an Awaruit mit einem Gehalt von 0,25 bis 0,36 % enthält und den höchsten durchschnittlichen Nickelgehalt in unserem Portfolio (0,28 %) sowie einen Gesamtnickelgehalt aufweist, der mehr als 30 % über dem anderer führender Awaruit-Lagerstätten liegt. Midlothian entwickelt sich zu einer der vielversprechendsten Lagerstätten im Bezirk."

Selby fuhr fort: "Wir sind von diesen ersten Ergebnissen sehr ermutigt, insbesondere da die ersten DTR-Tests mit einer gröberen Mahlung als bei anderen Lagerstätten durchgeführt wurden. Eine feinere Mahlung könnte noch höhere DTR-Nickelergebnisse liefern. Da bestätigt wurde, dass die Awaruit-Mineralisierung in Midlothian weit verbreitet ist, plant das Unternehmen, alle bestehenden und zukünftigen Bohrlöcher zu untersuchen, um zusätzlich zur gesamten abbaubaren Nickelressource auch den DTR-Nickelgehalt zu berechnen."

Midlothian-Projekt

Midlothian liegt 64 Kilometer südwestlich von Timmins und 20 Kilometer westlich von Matachewan in Ontario. Es handelt sich um ein großes serpentinisiertes ultramafisches Gebiet mit einer Länge von etwa 2,5 km und einer Breite von bis zu 520 Metern - mit einer geophysikalischen Ausdehnung von 1,7 km2 (ähnlich der kombinierten Fläche der Main- und East-Zonen von Crawford) - und besteht hauptsächlich aus einem stark serpentinisierten Dunitkern mit geringfügigen Peridotitanteilen und einer bedeutenden Awaruit- -Nickelmineralisierung, die bis zu 79 % des gesamten Nickelgehalts ausmacht.

Eine erste Gesamt-Nickelressourcenschätzung wurde Ende 2025 veröffentlicht (siehe Pressemitteilung vom 18. Dezember 2025) und enthielt eine abgeleitete Ressource von 0,59 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,28 % für insgesamt 1,68 Millionen Tonnen Nickel. Die Ressourcenschätzung basierte auf 22 Bohrlöchern, wobei alle Bohrlöcher für geochemische Analysen mit einer durchschnittlichen Rate von einer Kernprobe pro 1,5 Meter beprobt wurden. Zusätzlich wurde jede zwanzigste Kernprobe ausgewählt und einer mineralogischen Untersuchung (QEMSCAN) unterzogen.

Diese Veröffentlichung fasst die mineralogischen Ergebnisse für 177 Proben aus den ersten 14 der 22 Bohrlöcher (Abbildung 1) sowie die metallurgischen Ergebnisse für vier separate Komposite zusammen, die verschiedene Mineralisierungsarten innerhalb der Lagerstätte repräsentieren (Tabelle 1). Die Ergebnisse unterstreichen die vollständig serpentinisierte Beschaffenheit der ultramafischen Gesteine und bestätigen die unterschiedlichen Mineralformen, in denen Nickel vorkommt. Die mineralogischen Ergebnisse für die verbleibenden acht Bohrlöcher stehen noch aus. Die Nickelmineralisierung wird von einer Nickel-Eisen-Legierung (Awaruit) und geringfügigen Nickelsulfiden (Heazlewoodit) dominiert (Abbildung 2, Tabelle 1). Sowohl Awaruit als auch Heazlewoodit sind Mineralien mit einem höheren Nickelgehalt zwischen 65 und 75 %.

Brucit, ein wichtiger mineralischer Indikator für das Kohlenstoffspeicherpotenzial, wurde ebenfalls durch QEMSCAN identifiziert. Midlothian weist eine deutlich höhere Häufigkeit auf als die East Zone und die Main Zone von Crawford. (Abbildung 3)

Abbildung 1 - Midlothian - CNC-Bohrlöcher und mineralogische Probenahmestellen

Tabelle 1 - Midlothian - Zusammenfassung der Mineralogie der Mischproben*

Typ Ni % Heazlewoodit (Hz) % Awaruit (Aw) % % Nickel in Aw/Gesamt-Ni COMP-A 0,30 0,00 0,35 82 COMP-B 0,29 0,01 0,37 84 COMP-C 0,29 0,00 0,33 79 COMP-D 0,28 0,01 0,30 73

Comp-A umfasste 62 Proben mit einer Gesamtkernlänge von 93 Metern; COMP-B umfasste 50 Proben mit einer Gesamtlänge von 77 Metern; COMP-C umfasste 30 Proben mit einer Gesamtlänge von 45 Metern; COMP-D umfasste 58 Proben mit einer Gesamtlänge von 87 Metern.

Der durchschnittliche Nickelgehalt beträgt 0,28 % (siehe Pressemitteilung vom 18. Dezember 2025).

*Die durchschnittlichen Mineralwerte stammen aus Mineralmassenabschätzungen von QEMSCAN.

Abbildung 2 - Midlothian - Nickelmineralisierung und Serpentinisierung in Bezug auf die Lagerstätte Crawford

*Die durchschnittlichen Mineralwerte stammen aus 177 QEMSCAN-Proben aus der gesamten Lagerstätte Midlothian.

Abbildung 3 - Midlothian - Durchschnittlicher Brucit-Gehalt (%) im Verhältnis zu Crawford.

*Die durchschnittlichen Mineralwerte stammen aus 177 QEMSCAN-Proben aus dem gesamten Midlothian-Vorkommen.

Davis-Rohr-Rückgewinnungstests

Metallurgische Tests wurden im XPS-Labor in Sudbury, Ontario, an vier Proben durchgeführt, die verschiedene Mineralisierungsarten aus dem Midlothian-Bohrkern repräsentieren. Die Proben wurden so vorbereitet, dass sie die Variabilität der Mineralkorngrößen und die Serpentinspezies widerspiegeln. Die Proben wurden einem Davis-Tube-Test unterzogen, indem sie gemahlen und mit Waschwasser durch einen Magneten geleitet wurden. Die zurückgewonnene magnetische Fraktion wurde dann als "Davis-Tube-rückgewinnbare" oder "DTR"-Fraktion charakterisiert. Die in Tabelle 2 zusammengefassten Testergebnisse zeigen DTR-Gehalte zwischen 0,07 und 0,15 % Nickel und 2,6 und 3,6 % Eisen. Es besteht das Potenzial, die DTR-Gehalte durch feineres Mahlen zu erhöhen, da die primäre Mahlgröße von ~190 µm gröber war als von anderen berichtet (z. B. 75 µm).

Tabelle 2. Zusammenfassung der Davis-Tube-Testergebnisse

Probe DTR-Ni-Gehalt DTR-Fe-Gehalt DTR Ni Rec DTR Fe-Rückgewinnung DTR-Massenabzug DTR Magnetisch Ni Klasse DTR Magnetic Fe Güte COMP-C 0,15 2,6 48 62 % 4,4 3,30 58,4 COMP-B 0,14 3,2 46 66 4,9 2,76 64,2 COMP-A 0,12 2,7 40 61 4,2 2,96 63,5 COMP-D 0,07 3,6 25 71 6,7 1,03 54,5

Tabelle 3 fasst die Ergebnisse der Mikrosondenuntersuchungen für jede der vier Proben zusammen, die einem Davis-Tube-Test unterzogen wurden. Die Ergebnisse zeigen den hohen Nickelgehalt der Mineralien Heazlewoodit und Awaruit und den niedrigen Nickelgehalt von Serpentin. Diese Ergebnisse in Verbindung mit den Nickel-Ergebnissen des Davis-Tube-Tests sind vielversprechend, da sie zeigen, dass Nickel durch den Serpentinisierungsprozess aus den Olivinmineralien freigesetzt wurde .

Tabelle 3. Mischproben - Nickelgehalt nach Mineral (%)

Probe Awaruit Heazlewoodit Serpentin Brucit Magnetit COMP-A 70 - 0,12 0,11 - COMP-B 66 73 0,10 0,05 - COMP-C 69 72 0,06 0,03 - COMP-D 68 72 0,06 0,04 - Durchschnitt 68 72 0,08 0,06 0,04

Erklärung bezüglich TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" im Sinne der Definition in National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen, das Nickel-Sulfid-Projekte der nächsten Generation vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Grundstücke (die "Grundstücke"), die Bedeutung der Bohrergebnisse, der voraussichtliche Zeitpunkt der Vorlage einer aktualisierten Ressource, die Möglichkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickel-Sulfid-Projekts Crawford und der Grundstücke, der Zeitpunkt und der Abschluss (falls überhaupt) von Mineralressourcenschätzungen, die Möglichkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, unternehmerische und technische Ziele, die Erteilung der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebene Akquisition und den Abschluss der Transaktion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nicht-Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83169Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83169&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13515Q1037Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.