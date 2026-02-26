In München wurde gerade eine Absichtserklärung für Deutschlands ersten Fusions-Demonstrationsreaktor unterzeichnet - Kosten: zwei Milliarden Euro. Das Startup Proxima Fusion will die Anlage bis 2033 in Betrieb nehmen. Für rund zwei Milliarden Euro soll in den kommenden Jahren ein erster Forschungsreaktor zur Kernfusion in Garching bei München entstehen. In München unterzeichneten dazu Vertreter der bayerischen Staatsregierung, das Münchner Startup ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n