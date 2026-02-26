© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG - picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AGDie Krise bei Gerresheimer eskaliert: Weitere BaFin-Prüfungen werfen Fragen zu den Bilanzen auf. Die Aktie stürzt auf Rekordtief und Anleger suchen nach Antworten. Schadenersatzansprüche werden geprüft.Die Krise bei Gerresheimer hat eine neue Dimension erreicht: Die Finanzaufsicht BaFin weitet ihre Untersuchungen auf den Verpackungsspezialisten aus und wirft erneut Fragen zu dessen Bilanzierung auf. In einer Mitteilung vom Mittwochabend informierte das Unternehmen, dass die Bafin eine laufende Prüfung erweitern und eine weitere Prüfung einleiten werde. Die Aufsichtsbehörde hat offenbar "konkrete Anhaltspunkte" für Fehler im Abschluss des Geschäftsjahres 2023/24 gefunden, was die ohnehin …Den vollständigen Artikel lesen
