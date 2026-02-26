Der Druck auf den Düsseldorfer Verpackungsspezialisten steigt: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat angekündigt, eine bereits laufende Bilanzkontrolle bei Gerresheimer auszuweiten und zusätzlich noch ein weiteres Prüfverfahren zu starten. Mit der SDAX-Aktie geht es weiter bergab. Die Behörde, die bereits den Gerresheimer-Geschäftsbericht 2023/24 prüft, will sich nun auch den Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Mai 2025 vornehmen. Dabei geht es unter anderem um mögliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
