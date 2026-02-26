Vancouver, British Columbia, 26. Februar 2026 / IRW-Press / Future Fuels Inc. (TSXV: FTUR; FWB: S0J) ("Future Fuels") und ValOre Metals Corp. ("ValOre") (TSXV: VO; OTCQB: KVLQF; Frankfurt: KEQ0) freuen sich bekannt zu geben, dass Future Fuels, Hatchet Uranium Corp. ("HUC"), eine 51-%-Tochtergesellschaft von ValOre, und 1564470 B.C. Ltd. ("Tochtergesellschaft"), eine 100-%-Tochtergesellschaft von Future Fuels, ein Fusionsabkommen (das "Fusionsabkommen") unterzeichnet haben, dem zufolge sich Future Fuels bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von HUC im Rahmen einer Dreiecksfusion gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) (die "Übernahme") zu erwerben. Nach dem Abschluss der Übernahme wird das fusionierte Unternehmen als 100-%-Tochtergesellschaft von Future Fuels weitergeführt und voraussichtlich seinen Namen zu "Future Fuels Athabasca Inc." ändern.

Rob Leckie, Chief Executive Officer und Direktor von Future Fuels, sagte: "Die Übernahme von HUC stärkt das bestehende Portfolio von Future Fuels an vielversprechenden Uranexplorationskonzessionsgebieten. Die Assets von HUC befinden sich im erstklassigen Athabasca-Becken, in der Nähe sowohl bestehender Uranminen als auch kürzlich entdeckter Explorationsgebiete, was sie zu aufregenden Zielen für weitere Arbeiten macht. Wir freuen uns darauf, die nächsten Schritte zur Exploration dieses vielversprechenden Landpakets zu planen."

Jim Paterson, Chairman von ValOre Metals Corp. und Direktor von HUC, sagte: "Wir freuen uns sehr, bedeutsame Aktionäre von Future Fuels zu werden. Diese Transaktion schafft ein führendes Unternehmen im kanadischen Uranexplorationssektor - mit einem starken Team, einem umfassenden und vielversprechenden Projektportfolio sowie einer hochgradig finanzierbaren Unternehmensstruktur. Diese Eigenschaften werden dazu beitragen, Kapital anzuziehen und das Wachstum durch gut finanzierte Explorationsprogramme und eine erhöhte Marktpräsenz zu fördern."

Konzessionsgebiete von HUC im Überblick

HUC besitzt Beteiligungen an fünf Claim-Blöcken (Hatchet Lake, CBX/Shoe, Usam, Genie und Highway) mit einer Größe von insgesamt etwa 97.674 ha, die sich im Gebiet Wollaston Lake im Norden von Saskatchewan entlang des östlichen Randes des Athabasca-Beckens und größtenteils innerhalb der Wollaston-Mudjatik Transition Zone (die "WMTZ") befinden.

Die Konzessionsgebiete werden seit Ende der 1960er Jahre mittels luft- und bodengestützter geophysikalischer Untersuchungen, geologischer Kartierungen, Prospektionsarbeiten, geochemischer Probenahmen und eingeschränkter Diamantbohrungen erkundet. Die jüngsten Arbeiten beinhalteten die Datenerfassung und Zielgenerierung unter Anwendung der künstlichen Intelligenz ("KI") VRIFY, luftgestützte Mobile MT-Untersuchungen, geophysikalische Bodenuntersuchungen sowie Prospektionsarbeiten und Gesteinsprobenahmen, die im Jahr 2025 durchgeführt wurden.

Konzessionsgebiet Hatchet Lake

HUC besitzt sechs Mineral-Claims mit einer Größe von insgesamt etwa 13.711 ha, die als Konzessionsgebiet Hatchet Lake (das "Konzessionsgebiet Hatchet Lake") bekannt sind und sich nördlich des Wollaston Lake innerhalb der nordöstlichen Ausdehnung der WMTZ, etwa 75 km östlich des Randes des Athabasca-Beckens, befinden.

Das Konzessionsgebiet Hatchet Lake wird seit 1968 mittels luftgestützter EM-, magnetischer und radiometrischer Untersuchungen, geologischer Kartierungen, Prospektionsarbeiten, Boden- und Seesedimentprobenahmen sowie Diamantbohrungen erkundet. Die jüngsten Arbeiten beinhalteten die Generierung von Zielen mittels der KI VRIFY, Magnet-Bodenuntersuchungen, VLF-EM- und radiometrische Untersuchungen bei Scrimes Lake sowie Prospektionsarbeiten und Gesteinsprobenahmen. Bei Scrimes Lake wurden Spektrometerwerte von bis zu 22.000 CPS und 1.637 ppm U gemessen, wobei die Gesteinsproben bis zu 0,498 Gew.-% U3O8 ergaben.

HUC erwarb das Konzessionsgebiet Hatchet Lake im Rahmen eines Kaufabkommens für Mineralkonzessionsgebiete vom 16. März 2024 zwischen ValOre und HUC, das durch ein revidiertes Abkommen vom 22. Januar 2026 geändert wurde. Das Konzessionsgebiet Hatchet Lake unterliegt einer NSR-Royalty in Höhe von 2 %, die an Rio Tinto Exploration Canada Inc. zu entrichten ist.

Konzessionsgebiet Highway

HUC besitzt eine Option (die "Option auf das Konzessionsgebiet Highway") auf den Erwerb einer 80-%-Beteiligung an neun Mineral-Claims mit einer Größe von insgesamt etwa 17.606 ha, die als Konzessionsgebiet Highway Uranium (das "Konzessionsgebiet Highway") bekannt sind und sich südlich von Wollaston Lake entlang des Highway 905, außerhalb der primären WMTZ, jedoch innerhalb der östlichen Region des Athabasca-Beckens und in der Nähe regionaler Verwerfungssysteme befinden.

Die historischen Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet Highway beinhalten luftgestützte Magnet-, ZTEM- und Seesedimentuntersuchungen, jedoch keine historischen Diamantbohrungen. Die jüngsten Arbeiten beinhalteten eine Zieluntersuchung mittels der KI VRIFY, eine luftgestützte Mobile MT-Untersuchung auf 1.226 Linienkilometern sowie Prospektionsarbeiten und Gesteinsprobenahmen, bei denen uranhaltige Pegmatit- und Granitfelsbrocken mit Spektrometerwerten von bis zu 4.366 CPS und 230 ppm U identifiziert wurden.

HUC erwarb die Option auf das Konzessionsgebiet Highway im Rahmen eines Optionsabkommens mit Skyharbour Resources Ltd. ("Skyharbour") vom 29. Oktober 2024, das am 10. Februar 2025 revidiert, am 21. Januar 2026 erneut revidiert und am 19. Februar 2026 ein weiteres Mal revidiert wurde. Nach der Ausübung der Option auf das Konzessionsgebiet Highway unterliegt das Konzessionsgebiet Highway einer NSR-Royalty in Höhe von 2 %, die an Skyharbour auf Mineralprodukte vom Konzessionsgebiet Highway zu entrichten ist.

Zusätzliche Konzessionsgebiete

HUC besitzt außerdem 25 Mineral-Claims mit einer Größe von insgesamt etwa 66.358 ha, die die als Genie, Usam und CBX/Shoe bekannten Uranprojekte (die "zusätzlichen Konzessionsgebiete") umfassen und am Rande des Athabasca-Beckens im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan liegen.

HUC erwarb die zusätzlichen Konzessionsgebiete im Rahmen eines Kaufabkommens für Mineralkonzessionsgebiete mit Skyharbour vom 29. Oktober 2024, das am 21. Januar 2026 revidiert und am 19. Februar 2026 erneut revidiert wurde. Die zusätzlichen Konzessionsgebiete unterliegen einer NSR-Royalty in Höhe von 2 %, die an Skyharbour für die dort geförderten und abgetragenen Mineralien zu entrichten ist.

Konzessionsgebiete CBX/Shoe

Die Konzessionsgebiete CBX/Shoe umfassen acht Mineral-Claims mit einer Größe von insgesamt 9.386 ha (CBX: 8.777 ha; Shoe: 609 ha). Die historischen Explorationsarbeiten in diesen Konzessionsgebieten beinhalten luftgestützte EM-, magnetische und radiometrische Untersuchungen mit eingeschränkten Bohrungen (ein Diamantbohrloch bei CBX) sowie Seesediment- und Bodenprobenahmen. Die jüngsten Arbeiten beinhalteten eine Zieluntersuchung mittels der KI VRIFY, eine luftgestützte Mobile MT-Untersuchung auf 273 Linienkilometern sowie Prospektionsarbeiten und Gesteinsprobenahmen - mit Spektrometerwerten von Felsbrocken von bis zu 2.240 CPS und 121 ppm U.

Konzessionsgebiet Usam

Das Konzessionsgebiet Usam umfasst zwölf Mineralvorkommen mit einer Größe von insgesamt 40.041 ha nördlich von Wollaston Lake und befindet sich größtenteils innerhalb der WMTZ, wobei ein kleiner Teil außerhalb des Bereichs liegt. Die historischen Explorationsarbeiten in diesem Konzessionsgebiet beinhalten luftgestützte magnetische, EM-, Gravitations- und radiometrische Untersuchungen sowie 22 historische Diamantbohrlöcher, wobei Urananomalien in Seesedimenten, Böden, Vegetation und Gesteinsproben gemeldet wurden. Die jüngsten Arbeiten beinhalteten eine Zieluntersuchung mittels der KI VRIFY, eine luftgestützte Mobile MT-Untersuchung auf 2.261 Linienkilometern sowie Prospektionsarbeiten und Gesteinsprobenahmen, die Uranwerte von bis zu 683 ppm U und Spektrometerwerte von über 3.000 CPS auf den südlichen Inseln und in den Gebieten von Broughton Bay ergaben.

Konzessionsgebiet Genie

Das Konzessionsgebiet Genie umfasst fünf Mineralvorkommen mit einer Größe von insgesamt 16.930 ha und befindet sich nördlich von Wollaston Lake entlang des östlichen Randes des Athabasca-Beckens innerhalb des geologischen Bereichs der WMTZ. Die historischen Explorationsarbeiten in diesem Konzessionsgebiet beinhalten luftgestützte geophysikalische Untersuchungen, Seesedimentprobenahmen sowie zwei historische Diamantbohrlöcher mit historischen Uranvorkommen bei Gallagher Lake und Henning Bay East. Die jüngsten Arbeiten beinhalteten Prospektivitätsmodellierungen mittels der KI VRIFY sowie Prospektionsarbeiten und Gesteinsprobenahmen in Gebieten mit Seesedimentanomalien und historischen Vorkommen, wobei Spektrometerwerte von bis zu 3.262 CPS mit erhöhten Thoriumwerten in Pegmatit und Granit gemessen wurden.

Bedingungen des Fusionsabkommens

Gemäß den Bedingungen des Fusionsabkommens wird HUC mit der Tochtergesellschaft fusionieren und Future Fuels wird alle ausstehenden Wertpapiere von HUC auf folgender Grundlage erwerben: (i) Jede Stammaktie von HUC (jeweils eine "HUC-Aktie") wird gegen 0,760836 Stammaktien von Future Fuels (jede ganze Aktie, eine "Vergütungsaktie") getauscht; und (ii) jeder Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie von HUC (jeweils ein "HUC-Warrant") wird gegen 0,760836 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien von Future Fuels (jeder ganze Warrant, ein "Vergütungs-Warrant") getauscht.

In Zusammenhang mit dem Fusionsabkommen hat HUC außerdem ein Finanzberatungsabkommen vom 24. Oktober 2025 in seiner revidierten Fassung mit einem unabhängigen Dritten (der "Berater") unterzeichnet, dem zufolge der Berater oder dessen Bevollmächtigter eine unbesicherte Wandelschuldverschreibung (die "HUC-Wandelschuldverschreibung") mit einem Nennbetrag (Principal Amount) von 250.000 $ - verzinst mit 0 % p. a. und unmittelbar vor dem Abschluss der Übernahme automatisch in 5.000.000 HUC-Aktien umwandelbar -, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, erwerben wird.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass unmittelbar vor dem Abschluss der Übernahme 19.715.165 HUC-Aktien und 1.452.013 HUC-Warrants ausgegeben und ausstehend sein werden und dass nach dem Abschluss der Übernahme etwa 15.000.007 Vergütungsaktien und 1.104.743 Vergütungs-Warrants an die ehemaligen Wertpapierinhaber von HUC ausgegeben werden.

Die an die HUC-Wertpapierinhaber ausgegebenen Vergütungsaktien und Vergütungs-Warrants könnten gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange (die "Exchange") und dem geltenden Wertpapierrecht einer Treuhand- und/oder Wiederverkaufsbeschränkung unterliegen. Darüber hinaus gelten für diese Wertpapiere die folgenden freiwilligen vertraglichen Übertragungsbeschränkungen:

(i) 2.353.905 der Vergütungsaktien unterliegen den folgenden Haltefristen: 1/12 dieser Aktien wird alle 30 Tage freigegeben, wobei die erste Freigabe 60 Tage nach dem Abschlussdatum der Übernahme (das "Abschlussdatum") erfolgt.

(ii) 12.646.095 der Vergütungsaktien unterliegen den folgenden Haltefristen: 25 % dieser Aktien werden alle sechs Monate freigegeben, wobei die erste Freigabe zwölf Monate nach dem Abschlussdatum erfolgt.

(iii) Die Stammaktien von Future Fuels, die bei ordnungsgemäßer Ausübung der ersten 16 % der Vergütungs-Warrants durch jeden Inhaber dieser Warrants ausgegeben werden, unterliegen den folgenden Haltefristen: 1/12 dieser Aktien wird alle 30 Tage freigegeben, wobei die erste Freigabe 60 Tage nach dem Abschlussdatum erfolgt.

(iv) Die Stammaktien von Future Fuels, die bei ordnungsgemäßer Ausübung der restlichen 84 % der Vergütungs-Warrants durch jeden Inhaber dieser Warrants ausgegeben werden, unterliegen den folgenden Haltefristen: 25 % dieser Aktien werden alle sechs Monate freigegeben, wobei die erste Freigabe zwölf Monate nach dem Abschlussdatum erfolgt.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt bestimmten Vorbedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf folgende:

(a) Die Exchange muss die Übernahme unter Vorbehalt genehmigt haben.

(b) Die Aktionäre von HUC müssen die Übernahme und die Fusion bei einer Sonderversammlung der HUC-Aktionäre (die "HUC-Versammlung") genehmigt haben.

(c) HUC-Aktionäre, die mehr als 10 % der ausstehenden HUC-Aktien halten, dürfen kein Widerspruchsrecht in Bezug auf die Fusion ausgeübt haben.

(d) HUC darf zum Abschlussdatum ein Betriebskapitaldefizit von höchstens 200.000 $ und keine langfristigen Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der HUC-Wandelschuldverschreibung) aufweisen.

Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die Transaktion wie vorgesehen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über Future Fuels Inc.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels ist das Projekt Hornby, das das gesamte 3.407 km² große Hornby Basin im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch das historische System Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet Covette in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

Im Namen des Board of Directors

FUTURE FUELS INC.

Rob Leckie, CEO und Direktor

mailto:info@futurefuelsinc.com

604-681-1568

X: @FutureFuelsInc

http://www.futurefuelsinc.com

Über Hatchet Uranium Corp.

Hatchet Uranium Corp. wurde am 7. Februar 2024 von ValOre gegründet. Jim Paterson, Chairman von ValOre, fungiert als Chief Executive Officer und alleiniger Direktor von HUC. Der Hauptsitz und die eingetragene Geschäftsstelle von HUC befinden sich in Suite 1020 - 800 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 2V6.

Über ValOre Metals Corp.

ValOre Metals Corp. (TSX-V: VO) ist ein kanadisches Unternehmen mit einem Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kapital und Wissen in Projekte zu investieren, die von erheblichen Vorinvestitionen früherer Eigentümer, dem Vorhandensein hochwertiger Mineralisierungen in großem Umfang und der Möglichkeit einer Wertsteigerung durch Exploration und Innovation profitieren.

Im Namen des Board of Directors,

"Jim Paterson"

James R. Paterson, Chairman

ValOre Metals Corp.

Weitere Informationen über ValOre Metals Corp. oder diese Pressemitteilung finden Sie auf unserer Website unter www.valoremetals.com oder wenden Sie sich an Investor Relations unter der Telefonnummer 778-819-4484 oder per E-Mail an contact@valoremetals.com.

ValOre Metals Corp. ist stolzes Mitglied der Discovery Group. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.discoverygroup.ca/

Qualifizierter Sachverständiger ("QP")

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Auftrag von ValOre und HUC gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen im Sinne von National Instrument 43-101 "Standards of Disclosure for Mineral Projects" erstellt und von Thiago Diniz, P.Geo., QP von ValOre und Vice President of Exploration, geprüft und genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich, Aussagen, die sich auf den Abschluss der Übernahme und den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der erforderlichen Genehmigung der Börse, sowie auf die Explorationspläne oder Geschäfts- und Finanzierungsziele von ValOre, Future Fuels und dem daraus hervorgehenden Emittenten beziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen können sich auch auf Folgendes beziehen: Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse, wie beispielsweise den Abschluss und den Zeitpunkt der Übernahme, sowie zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und den damit verbundenen Zeitplan.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich aller Aussagen bezüglich des geplanten Abschlusses der Übernahme, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich auf das jeweilige Geschäft von Future Fuels und ValOre auswirken. Solche Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, an Begriffen wie "angrenzend", "Pläne", "produktiv", "Fokus", "Erweiterung", "beabsichtigt", "Fortschritt", "Potenzial", "Chance", "Auswirkung", "etablieren", "vorschlagen", "strategisch", "wichtig", "Plan", "Meilenstein", "erstklassig", "Erfolg", "unternehmen", "bereitstellen", "herausragend", "erwägen", "Exposition", "stark", "Transformation", "repräsentieren", "zahlreich", "zugänglich", "Absicht", "Fähigkeit", "beabsichtigen", "identifizieren", "erweitern", und Variationen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "eintreten würden", "eintreten könnten" oder "eintreten sollten". Alle Aussagen, die die jeweiligen Pläne von Future Fuels und ValOre in Bezug auf den Betrieb und potenzielle strategische Möglichkeiten beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und basieren auf Annahmen, die vom Management von Future Fuels und ValOre getroffen wurden, und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Unfähigkeit, die Voraussetzungen für den Abschluss der Übernahme zu erfüllen, einschließlich einer positiven Abstimmung der HUC-Aktionäre; die Fähigkeit oder Unfähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Übernahme zu erhalten; sowie weitere Risiken, die in den regelmäßigen Meldungen von Future Fuels und ValOre an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden offengelegt werden. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten sowie der Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit prognostizierten Ergebnissen abweichen, und weder Future Fuels noch ValOre geben eine Zusicherung, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse in Zukunft ganz oder teilweise mit den hier dargestellten Ergebnissen übereinstimmen werden. Leser werden auf die zusätzlichen Informationen zu den jeweiligen Geschäftsbereichen von Future Fuels und ValOre verwiesen, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten enthalten sind. Obwohl Future Fuels und ValOre versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Für weitere Informationen über Future Fuels und ValOre sowie die Risiken und Herausforderungen ihrer jeweiligen Geschäftsbereiche sollten Anleger die bei www.sedarplus.ca verfügbaren Dokumente einsehen.

Weder Future Fuels noch ValOre geben eine Garantie dafür, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Weder Future Fuels noch ValOre verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

