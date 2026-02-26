Die österreichische Dr. Richard Gruppe hat ihre ersten elektrischen Reisebusse in Betrieb genommen. Ab sofort verfügt das größte private Busunternehmen im deutschsprachigen Raum über drei E-Reisebusse von Yutong. Zwei der E-Reisebusse werden am Standort in Wien und einer in Salzburg eingesetzt, wie das Unternehmen mitteilt. Von den dortigen Depots aus sollen die Busse für Tagesfahrten, Stadtrundfahrten und Shuttledienste genutzt werden - "innerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
