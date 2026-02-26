© Foto: D-Wave Quantum Inc.Die Aktien von D-Wave Quantum notieren am Donnerstag im vorbörslichen Handel im Plus, obwohl die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen verfehlt hatten.Im abgelaufenen Quartal betrug der bereinigte Nettoverlust je Aktie 0,09 US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust je Aktie von 0,08 US-Dollar im vierten Quartal 2024. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 2,8 Millionen US-Dollar. Sowohl Umsatz als auch Gewinn blieben hinter den Analystenerwartungen zurück. "Unsere Ergebnisse für 2025 markieren eines der erfolgreichsten und transformativsten Jahre in der Geschichte von D-Wave, mit einem signifikanten Wachstum bei allen wichtigen Geschäftskennzahlen - Umsatz, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE