Mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz hat die Bundesregierung eine Renaissance fossiler Heizungen beschlossen - trotz breiter Kritik von Wissenschaft, Sozialverbänden und Umweltorganisationen. Denn die sind sich einig: Die vorgelegten Eckpunkte gefährden die Klimaziele und treiben die Kosten für Haushalte nach oben.
Woran wir das konkret festmachen, möchten wir Ihnen verbändeübergreifend in einem digitalen Pressegespräch aufzeigen.
Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.
Teilnehmende:
- Paula Brandmeyer, stellvertretende Bereichsleiterin Energie und Klimaschutz DUH
- Lorena Jonas, Referentin Team Energie und Bauen, Verbraucherzentrale Bundesverband
- Sebastian Breer, Referent für Klimaschutz und Energiepolitik, WWF Deutschland
- Peter Mellwig, Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu)
Datum:
Freitag, 27. Februar 2026 um 10 Uhr
Zugangsdaten:
https://l.duh.de/pg260227
Pressekontakt:
DUH-Newsroom:
030 2400867-20, presse@duh.de
www.duh.de
