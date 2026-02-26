Unterstützung durch die lokale Gemeinde bringt silberdominiertes Projekt Maria Norte einen Schritt weiter in Sachen Zugangsvorbereitungen und Erschließung

Vancouver, British Columbia - 26. Februar 2026 / IRW-Press / Rio Silver Inc. ("Rio Silver" oder das "Unternehmen") (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) freut sich, bekannt zu geben, dass es von der lokalen Gemeinde die Genehmigung erhalten hat, mit den geplanten Aktivitäten am Standort seines Projekts Maria Norte in Peru zu beginnen. Die Vereinbarung ermöglicht es dem Unternehmen, mit dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur zu beginnen, um die Exploration und Erschließung der Liegenschaft Maria Norte effizient in Angriff zu nehmen.

Die Vereinbarung ist das Ergebnis eines kontinuierlichen Dialogs und der Beteiligung der Anwohner und Gemeindevertreter. Auf der Grundlage dieser vorläufigen Vereinbarung wird das Unternehmen weiterhin mit der örtlichen Gemeinde und der breiteren Huachocolpa-Gemeinde zusammenarbeiten, um eine formelle endgültige Vereinbarung über die langfristige Nutzung des Gebiets für Explorations- und Bergbauaktivitäten zu schließen. Rio Silver kann nun im Einklang mit der Unterstützung der Gemeinde die geplanten Zugangsvorbereitungen und damit verbundenen technischen Maßnahmen umsetzen.

Huachocolpa: Eine Gemeinde, die auf Bergbaugeschichte gegründet ist

Der Bezirk Huachocolpa ist seit langem als eine Region bekannt, die in der Erschließung von Bodenschätzen verwurzelt ist und auf eine stolze Tradition in der Rohstoffförderung zurückblicken kann. Perus traditionsreiches Bergbauunternehmen Compañia de Minas Buenaventura ("Buenaventura") nahm in den 1950er Jahren seine Tätigkeit in diesem Bezirk auf und bietet dort seit Jahrzehnten Arbeitsplätze, technische Ausbildung und Perspektiven für mehrere Generationen.

In diesem Bezirk sind zahlreiche kanadische Unternehmen vertreten, darunter benachbarte Betriebe unter der Leitung von Silver X Mining Corp. (TSX-V: AGX) und Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR) sowie weitere regional tätige Unternehmen. Kanadisch geführte Unternehmen in Peru arbeiten seit jeher nach strengen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards und werden dabei von starken Kapitalmärkten und strengen regulatorischen Rahmenbedingungen unterstützt. Rio Silver hat sich verpflichtet, dieselben Grundsätze der Transparenz, Rechenschaftspflicht und langfristigen Partnerschaft zu wahren.

Kommentar des Managements

"Wir sind sehr dankbar für die aktive und wohlüberlegte Beteiligung der umliegenden Gemeinden", sagte Chris Verrico, President und Chief Executive Officer von Rio Silver. "Die Reaktion unserer Nachbarn zeugt von starker Führungskompetenz, ernsthaften Absichten und dem gemeinsamen Engagement, dafür zu sorgen, dass die Entwicklung zum Nutzen aller Beteiligten voranschreitet.

Huachocolpa ist eine Gemeinde, die von Bergbaukompetenz und Integrität geprägt ist. Wir sind uns bewusst, dass die Möglichkeit, Maria Norte voranzubringen, mit Verantwortung verbunden ist. Wir fühlen uns geehrt, auf dem Erbe derer aufzubauen, die diese Region vor uns entwickelt haben, und wir verpflichten uns, einen offenen Dialog zu führen, lokale Werte zu respektieren und bei unseren weiteren Schritten kooperativ zusammenzuarbeiten. Nachdem dieser erste Schritt nun geschafft ist, freuen wir uns darauf, weiterhin mit allen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um 2026 eine endgültige Vereinbarung zu schließen. Die Zukunft des Projekts und unserer Partnerschaft mit der Gemeinde ist wirklich vielversprechend."

Nächste Schritte

Nach der Bestätigung der formellen Genehmigung beabsichtigt das Unternehmen:

- Personal einzusetzen, um die geplanten Aktivitäten vor Ort zu beginnen

- Die Arbeiten zur Erschließung des Zugangs und zur Vorbereitung des Portals, einschließlich des Baus des Camps, voranzutreiben

- Programme zur Optimierung der Mineralverarbeitung (metallurgisch) voranzutreiben

- Systematische Oberflächenkartierungen und technische Feldprogramme durchzuführen

Diese Aktivitäten sind so strukturiert, dass ein stetiger Fortschritt gewährleistet ist und gleichzeitig die kontinuierliche Einbindung und Zusammenarbeit mit den lokalen Stakeholdern aufrechterhalten wird.

Metallurgisches Programm zur Optimierung der Silbergewinnung

Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass sein zuvor angekündigtes metallurgisches Programm zur Risikominimierung bei der Verarbeitung und zur Optimierung der Silberausbeute in Maria Norte weiterhin aktiv vorangetrieben wird. Diese technischen Arbeiten konzentrieren sich auf die Validierung von Annahmen hinsichtlich der Verarbeitung, die Verfeinerung des vorgeschlagenen Verfahrensfließbilds und die Unterstützung der stufenweisen Entwicklungsstrategie des Unternehmens. Nach Erhalt und Prüfung der metallurgischen Ergebnisse beabsichtigt Rio Silver, den Markt umfassend zu informieren.

Weitere Einzelheiten zum metallurgischen Programm finden Sie in der früheren Pressemitteilung des Unternehmens mit dem Titel "Rio Silver startet metallurgisches Programm zur Risikominimierung bei der Verarbeitung und Optimierung der Silbergewinnung in Maria Norte", die unter folgender Adresse abgerufen werden kann:

https://riosilverinc.com/rio-silver-launches-metallurgical-program-to-de-risk-processing-and-optimize-silver-recoveries-at-maria-norte/

Warum dies für Investoren wichtig ist

Die Unterstützung der Gemeinde ist für eine verantwortungsvolle Projektentwicklung von grundlegender Bedeutung. Eine formelle Genehmigung wird voraussichtlich nach einer ordnungsgemäß einberufenen Versammlung erfolgen, die für weitere Klarheit und Abstimmung sorgen wird. Damit kann Rio Silver sein vorwiegend auf Silber ausgerichtetes Projekt Maria Norte vorantreiben. Mit der Unterstützung der lokalen Gemeinde kann das Unternehmen nun die geplanten Initiativen vor Ort koordiniert umsetzen und damit sein Engagement für langfristige Stakeholder-Werte bekräftigen.

Über Rio Silver Inc.

Rio Silver Inc. (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Peru, dem zweitgrößten Silberproduzenten der Welt, hochgradige silberdominierte Projekte entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf kurzfristige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich bewährter Mineralgürtel und wird von einem erfahrenen technischen und operativen Team mit umfassender Erfahrung in der peruanischen Geologie, im Untertagebau und in der Exploration großflächiger Gebiete unterstützt. Mit einer klaren Entwicklungsstrategie und einem wachsenden Portfolio an sehr vielversprechenden Silberprojekten schafft sich Rio Silver die Grundlage, um zu einem der nächsten aufstrebenden Silberproduzenten Perus zu avancieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.riosilverinc.com.

IM NAMEN VON RIO SILVER INC.

Chris Verrico

Direktor, President und Chief Executive Officer

Um mehr zu erfahren oder direkt mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, wenden Sie sich bitte an:

Christopher Verrico, President und CEO

Tel: (604) 762-4448

E-Mail: chris.verrico@riosilverinc.com

Website: www.riosilverinc.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu erwarteten Erschließungsaktivitäten, zum Zeitpunkt des Zugangs zum Untertagebau, zum Fortschritt der Genehmigungsverfahren, zur Einbindung der Gemeinde, zu Verarbeitungsstrategien und zur Fähigkeit des Unternehmens, die potenzielle Produktion und den Cashflow voranzutreiben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Rio Silver übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

