DUBLIN, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lange Zeit beschränkte sich die Mitarbeiterfürsorge bei Geschäftsreisen auf das Wesentliche: korrekt gebuchte Flüge, Hotels in Konferenznähe und Versicherungsunterlagen, die "für alle Fälle" griffbereit waren. Alles andere blieb meist den Reisenden selbst überlassen.

Da unsere Arbeitswelt allerdings immer mobiler wird, weiten Unternehmen ihre Unterstützung im Ausland stark aus - und der digitale Zugang rückt dabei immer stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Aktuelle Erkenntnisse aus dem Holafly Global eSIM & Travel Report zeigen: 79 % der Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern auf internationalen Reisen mittlerweile eine Form des digitalen Zugangs.

Wer heute geschäftlich reist, muss sich nach der Landung sofort in einer fremden Umgebung zurechtfinden: Transportsysteme, Karten, Zahlungsabwicklungen, Authentifizierungs-Apps, kurzfristige Planänderungen oder dringende Anfragen aus der Zentrale. Fällt der mobile Zugang aus, hat das Folgen, die über reine Produktivitätseinbußen hinausgehen. Stress, Unsicherheit und das Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein, machen sich gerade dann bemerkbar, wenn die Mitarbeiter am meisten gefordert sind.

Aus diesem Grund findet ein Umdenken statt: Erreichbarkeit im Ausland dient nicht mehr nur der Teilnahme an Meetings. Es geht um Sicherheit, Autonomie und Fürsorge. Digitaler Zugang ermöglicht es Mitarbeitern, den Weg zum Hotel zu finden, bei Planänderungen den Support zu kontaktieren, Ausgaben zu verwalten, auf Unternehmenssysteme zuzugreifen und sowohl beruflich als auch privat verbunden zu bleiben.

Diese konkreten Situationen prägen das Gefühl, unterstützt zu werden, weit stärker als jede schriftliche Reiserichtlinie. Fast acht von zehn Geschäftsreisenden betonen, dass ein zuverlässiger Internetzugang essenziell ist - nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil er einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne Unterbrechungen ermöglicht.

Holafly for Business unterstützt Unternehmen dabei, über klassische Reiserichtlinien hinauszugehen und eine zweckorientierte Infrastruktur zu etablieren, die sich an den realen Reise- und Arbeitsgewohnheiten moderner Teams orientiert. Dazu gehören ein 24/7-Kundenservice in mehr als 18 Sprachen, ein zentrales Verwaltungstool, monatliche Tarife zur Vermeidung unerwarteter Kosten sowie Netzabdeckung in über 160 Destinationen.

"Die Bereitstellung eines digitalen Zugangs im Ausland ist für viele Unternehmen inzwischen Routine", sagte Alex Bryszkowski, VP von Holafly for Business. "Was sich jedoch verändert, ist die Erwartungshaltung. Menschen wollen nicht nur Zugang - sie wollen sich frei bewegen, arbeiten und Entscheidungen treffen können - reibungslos und ohne Barrieren, egal wohin ihr Job sie führt."

Unternehmen wie Volvo, Nike, Idealista, Puma und Airbnb denken die Unterstützung mobiler Teams neu und betrachten digitalen Zugang im Ausland nicht länger als technische Zusatzleistung, sondern als integralen Bestandteil der Mitarbeitererfahrung. Während Unternehmen ihre Strategien in Bezug auf Wohlbefinden, Flexibilität und globale Mobilität weiterentwickeln, wird digitaler Zugang im Ausland zu einem leisen, aber wirkungsvollen Signal: Wir erwarten Mobilität - und wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter dabei unterstützt werden.

Über Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über 200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,5/5 und mehr als 15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies Reisen weltweit.

