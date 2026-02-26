Vilnius / Kiew / Berlin (ots) -Das litauisch/deutsche GovTech-Startup citytax UAB, spezialisiert auf digitale Infrastruktur für Tourismusmanagement und Tourismusbesteuerung, ist als Gewinner der "Data-Driven Tourism Management Challenge" im Rahmen von GovTech Lab Ukraine ausgezeichnet worden.GovTech Lab Ukraine ist das erste nationale Open-Innovation-Programm der Ukraine, das staatliche Institutionen mit Start-ups zusammenbringt, um digitale öffentliche Dienstleistungen in realen Anwendungsszenarien zu entwickeln und zu testen.Im Rahmen des Wettbewerbs wurden aus 67 europäischen Bewerbungen pro Themenfeld jeweils ein Start-up ausgewählt.Jedes Gewinnerteam erhält bis zu 100.000 US-Dollar und arbeitet in den kommenden zwölf Wochen gemeinsam mit einer staatlichen Partnerinstitution an der praktischen Umsetzung seiner Lösung.Pilotprojekt mit staatlicher Tourismusbehördecitytax wurde im Themenbereich datenbasiertes Tourismusmanagement ausgewählt. Das Pilotprojekt wird in Zusammenarbeit mit der staatlichen Agentur für Tourismusentwicklung der Ukraine umgesetzt.Im Rahmen des Pilotprojekts entwickelt citytax eine digitale Plattform zur Registrierung von Unterkünften und zur Verwaltung von Tourismusabgaben. Vorgesehen sind standardisierte Identifikatoren, strukturierte Datenflüsse sowie eine KI-gestützte Überprüfung von Unterkunftsangeboten. Ziel ist es, regulatorische Anforderungen effizienter umzusetzen, Transparenz zu erhöhen und belastbare Tourismusdaten für politische Entscheidungsprozesse bereitzustellen.Ausrichtung an EU-Verordnung 2024/1028Das Pilotprojekt ist so konzipiert, dass es mit den Anforderungen der EU-Verordnung 2024/1028 kompatibel ist. Diese Verordnung sieht ab 2026 eine europaweite digitale Registrierung und strukturierte Datenübermittlung bei Kurzzeitvermietungen vor."Dieses Ergebnis bestätigt, dass unsere Lösung konkrete Anforderungen des öffentlichen Sektors adressiert und sich in bestehende Verwaltungssysteme integrieren lässt", sagt Julian Ipsen, Mitbegründer von citytax UAB."Die EU-Verordnung 2024/1028 setzt neue Maßstäbe für die digitale Governance im Tourismus. Unser Pilotprojekt zeigt, wie eine sichere, interoperable und auf Open-Source-Strukturen basierende Infrastruktur regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig nachhaltige, grenzüberschreitende Skalierung ermöglichen kann", ergänzt Virginijus Kandrotas, Gründer und CTO von citytax UAB.https://www.kyivgovtechcentre.org/govtech-labPressekontakt:Virginijus KandrotasGründer & CTOcitytax UABvirginijus@citytax.appOriginal-Content von: citytax UAB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182095/6224737