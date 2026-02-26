Unterföhring (ots) -"TeamLeony wird das Gewinnerteam von 'The Voice Kids' 2026 sein" - behauptet "The Voice Kids"-Coach Leony steif und fest. "Weil ich die krassesten Talente habe. Und wenn ich etwas anfange, dann will ich es zu Ende bringen. Dann will ich gewinnen. Ich werde ganz viel mit den Kids arbeiten. Ich werde ganz viel für sie da sein, und am Ende darf ein Talent aus TeamLeony den Pokal mit nach Hause nehmen."Wird die neue "The Voice Kids"-Coachin damit recht behalten? Das entscheidet sich schon am Freitag, 3. April 2026. Dann steigt um 20:15 Uhr das Finale der neuen Staffel "The Voice Kids" in SAT.1 und auf Joyn. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden wieder live, welches Talent die beste junge Stimme Deutschlands wird. Manifestiert VoiceKids-Coach Leony richtig und führt sie ein Talent von den Blind Auditions bis an die Spitze der SAT.1-Musikshow?Da möchte Mit-Coach Michael Patrick Kelly ein Wörtchen mitreden:"Ich habe eine gute Quote, was das Gewinnen im ersten Anlauf bei 'The Voice' betrifft. (lacht) Aber: It's a fair play game. Am Ende des Tages hat die stärkste Stimme die besten Gewinnchancen. In puncto Stimmwunder sind wir in TeamMichaelPatrick bestens aufgestellt." Ob er nach "The Voice of Germany" 2018 nun auch direkt einem Talent aus seinem Team bei "The Voice Kids" zum Sieg gratulieren darf?Das möchte Alvaro Soler mit reichlich Coach-Knowhow zu verhindern wissen:"Erfahrung kann keiner schlagen! Die anderen Coaches müssen sich sehr warm anziehen. Entweder haben sie gute Tricks oder es wird nicht viel passieren. (lacht) In TeamAlvaro hat man einfach super viel Spaß und natürlich geht's ums Gewinnen, aber auch darum, dass man eine gute Zeit hat."Beeindruckt aber genauso gewinnbereit wie die Konkurrenz zeigen sich die beiden neuen Coach-Kollegen auf dem Doppelstuhl:HE/RO: "Alle Coaches sollen mal ihr Ding machen, wir machen unser Ding und am Ende wird es im VoiceKids-Finale sportlich ausgetragen. Echte Angst vor den anderen Teams muss niemand haben, denn wenn TeamAlvaro vielleicht in einem Punkt ein bisschen mehr glänzt, dann kommen wir mit einem anderen Glanzpunkt um die Ecke. Und so ergänzen wir uns miteinander. Am Ende entscheiden dann die Zuschauerinnen und Zuschauer live über den Sieg im Finale und das wird so spannend!"Schon diesen Samstag, 28. Februar, singen die nächsten talentierten VoiceKids in den Blind Auditions in SAT.1 und kostenlos auf Joyn darum, mindestens einen der begehrten Coach-Buzzer zu erhalten und die große Chance zu bekommen, am 3. April "The Voice Kids" 2026 zu gewinnen. Wer dann in Berlin dabei sein möchte, um die Finalistinnen und Finalisten aus den Teams von Leony, Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler und HE/RO live zu erleben, kann ab diesen Freitag (27. Februar, 12 Uhr) Tickets für die Show erwerben.Karten für das Finale von "The Voice Kids" am 3. April 2026 in Berlin gibt es ab Freitag, 27. Februar, unter: tvtickets.de/TVOGKI.phpDie nächste Ausgabe der Blind Auditions von "The Voice Kids" - diesen Samstag, 28. Februar 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenfrei auf JoynAlle Talente, Coach-Interviews und Bildmaterial sowie alle Infos zur neuen Staffel "The Voice Kids" finden Sie unter presse.sat1.dePressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6224762