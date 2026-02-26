Brossard, Québec / 26. Februar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) ("Windfall" oder das "Unternehmen"), ein seit 2005 führendes Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen für die Identifizierung von Mineralvorkommen, freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, für die Borealis-Initiative ein strategisches Konsortium zu führen.

Diese Einreichung fällt unter den vor Kurzem von der kanadischen Bundesregierung angekündigten 10-Jahres-Plan für Investitionen im Umfang von 50 Milliarden $ in das Verteidigungswesen. Windfall Geotek wird insbesondere an der Ausschreibung für "Defence Innovation Secure Hubs (DISH)" teilnehmen. Das Konsortium wird sich aus Branchenführern im Bereich unbemannte Systeme (UxS), den proprietären KI-Systemen von Windfall Geotek und führenden Forschern aus Universitäten in Quebec zusammensetzen. Ausschreibung: https://www.canada.ca/en/department-national-defence/programs/defence-ideas/element/innovation-networks/challenge/from-innovation-to-operational-advantage-defence-innovation-secure-hubs.html

Unter Verwendung seiner etablierten KI-Plattform wird Windfall die Arbeitsgruppe bei einem Förderantrag im Wert von 5.000.000 $ bis 10.000.000 $ leiten, wie im Rahmenwerk "BOREALIS Defence Innovation Secure Hubs" dargelegt.

Stellungnahme des Managements

Michel Fontaine, President und CEO von Windfall Geotek, sagt dazu:

"Windfall Geotek führt seit vielen Jahren Tests sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der Landminendetektion mithilfe von Drohnen und unserem KI-gestützten System durch. Diese Gelegenheit passt zeitlich und strategisch ideal zu unserer Unternehmensausrichtung, und wir freuen uns darauf, unser Angebot vor Ablauf der Frist am 2. April 2026 einzureichen."

Pierre Daigle, Mitglied des Advisory Committee, pensionierter Generalmajor und pensionierter Ombudsmann des kanadischen Verteidigungsministeriums und der kanadischen Streitkräfte, meint:

"Windfall Geotek bringt seine Führungsposition im Bergbausektor der letzten 21 Jahre in ein leistungsstarkes Instrument für die Analyse von mithilfe von Drohnen erfassten Daten ein. Diese Technologie ist ein strategischer Kernbaustein mit unmittelbaren globalen Anwendungen. Wir stehen bereit, um Kanadas Anstrengungen anzuführen, diese fortschrittlichen Lösungen internationalen Partnern an die Hand zu geben, insbesondere, um auf die dringlichen Bedürfnisse in der Ukraine einzugehen."

Über Windfall Geotek - KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen und KI-Spezialisten validiert Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele und stellt damit die Zuverlässigkeit seines Systems unter Beweis. Über den Bergbau hinaus weitet Windfall seine Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die Informationen in dieser Pressemitteilung über Veränderungen im Management und diesbezügliche Erwartungen sowie alle anderen Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen, die unter Verwendung der derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, dass die Leistungen des neuen Managements erheblich von den Erwartungen abweichen, dass die Kapital- und Betriebskosten erheblich von den Schätzungen abweichen, dass sich die Erteilung erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder anderer Projektgenehmigungen verzögert oder diese nicht erteilt werden, dass Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen bestehen, dass sich die Aktienmärkte verändern, dass es zu Inflation kommt, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens aufgeführt sind, die auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Windfall Geotek eingereicht wurden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

