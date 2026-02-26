Berlin (ots) -2026 feiert die weißensee kunsthochschule berlin ihr 80-jähriges Bestehen und richtet mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm den Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft.Auf dem Gelände der ehemaligen Schokoladenfabrik Trump gründete 1946 der Metallbildhauer Otto Sticht gemeinsam mit namhaften Künstler*innen die "Kunstschule des Nordens". Zahlreiche prägende Persönlichkeiten der Anfangsjahre - darunter Mart Stam, Marianne Brandt, Selman Selmanagic oder Herbert Hirche - waren eng mit dem Bauhaus verbunden. Sie entwickelten ein interdisziplinäres Lehrkonzept, das künstlerisches Experiment, handwerkliche Praxis und soziale Reflexion zusammenführte. Gestaltung verstand die Gründer*innengeneration als Haltung, als transformative, gesellschaftsverändernde Kraft - ein Selbstverständnis, das die weißensee kunsthochschule berlin bis heute ebenso auszeichnet wie die enge Verzahnung von Lehre, Forschung und Praxis.Entstanden im Geist demokratischer Erneuerung, musste sich die weißensee kunsthochschule berlin im Laufe ihrer Geschichte immer wieder neuen Herausforderungen stellen: von politischer Vereinnahmung und ideologischer Kontrolle in der DDR bis zu tiefgreifenden Transformationsprozessen und existenziellen Gefährdungen nach 1989. Trotz zahlreicher Krisen hat sie sich zu einer international profilierten Institution entwickelt, die heute - in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung - bewusst auf Offenheit, kritische Debatten und positive Zukunftsentwürfe setzt.Die weißensee kunsthochschule berlin bildet derzeit mehr als 800 Studierende aus in den Disziplinen Bildhauerei, Bühnen- und Kostümbild, Malerei, Mode-Design, Produkt-Design, Textil- und Material-Design und Visuelle Kommunikation sowie in den weiterbildenden Masterstudiengängen Kunsttherapie und Raumstrategien. Das klassenfreie System wird ergänzt durch die vertiefende, forschungsbasierte Lehre in Theorie und Geschichte sowie durch ein Grundlagenjahr. Zu den Absolvent*innen und Lehrenden zählen international gefeierte Künstler*innen und Gestalter*innen wie beispielsweise Bärbel Bohley, Christa Petroff-Bohne, Einar Schleef, Erich John, Daniel Libeskind oder Katharina Grosse.Anlässlich ihres 80-jährigen Jubiläums lädt die weißensee kunsthochschule berlin zu zahlreichen Veranstaltungen ein. Ausstellungen wie "KLASSE IN WEIßENSEE! Wolfgang Peuker und seine Schüler:innen" (https://kunstforum.berlin/ausstellung/klasse-in-weissensee/) in der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank (11.02.-05.07.2026), "Gestalten für Berlin. Design aus der Kunsthochschule Berlin-Weißensee" (https://museumderdinge.de/ausstellungen/gestalten-fuer-berlin-design-aus-der-kunsthochschule-berlin-weissensee/) im Werkbundarchiv - Museum der Dinge (16.04.2026-22.02.2027) oder die Jahresausstellung "Rundgang" in der Kunsthochschule (11./12.07.2026) zeigen das Spektrum an ästhetischer und gestalterischer Praxis. Präsentationen, Symposien und Vorlesungen beleuchten zudem historische Lehrkonzepte, Transformationsprozesse nach 1989 und die Frage nach einer kritischen Kunsthochschule der Zukunft im Spannungsfeld von Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft.Veranstaltungsprogramm März bis Juli (https://kh-berlin.de/hochschule/80-jahre)Pressekontakt:Veronika BreuningPresse- und Öffentlichkeitsarbeitweißensee kunsthochschule berlinBühringstraße 20, D-13086 BerlinTelefon: +49 (0)30 47705-222E-Mail: presse@kh-berlin.deWeb: kh-berlin.deOriginal-Content von: weißensee kunsthochschule berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174269/6224781