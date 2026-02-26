Stuttgart (ots) -Saralisa Volm führt Regie beim 85. Ludwigshafener Tatort, das Drehbuch schrieb Karlotta EhrenbergEine zerbrochene Beziehung, eine tief verletzte junge Frau und ein toter Ex-Freund: Den Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern stellt sich die Frage, ob ein Ghosting-Opfer aus Rache tötete. Saralisa Volm führt Regie beim "Tatort - Im Nebel", der zurzeit gedreht wird. Das Drehbuch dazu schrieb Karlotta Ehrenberg. An der Seite von Ulrike Folkerts, Lisa Bitter, Davina Chanel Fox und Johannes Scheidweiler spielen darin u. a. Jana McKinnon, Elda Sorra, Emilie Neumeister, Theo Carow und Joy Ewulu.AusradiertDer junge Mann, der an einem nebelverhangenen Tag tot gefunden wird, wurde überfahren. Die Indizienlage spricht für eine absichtliche Tötung, und so fragen sich Lena Odenthal und Johanna Stern, warum Karim im Morgengrauen ausgerechnet an einer einsamen Bushaltestelle vor den Toren von Ludwigshafen wartete. Karims Freunde, seine Ausbilderin, alle berichten nur Gutes über den interessierten, eifrigen, offenen jungen Mann. Lucille allerdings, seine Ex-Freundin, erzählt von einem anderen Karim. Einem Mann, der sich nach anfänglicher großer Liebe von einem Tag auf den anderen von ihr getrennt hatte. Ohne Aussprache, ohne je auf eine ihrer Nachrichten zu antworten. Ein grausames Ghosting, das Lucille völlig aus der Bahn warf. Die junge Frau ist tief verletzt und verhält sich auch Lena und Johanna gegenüber sehr reserviert. Sie wird beschützt von ihrer Mutter Daniela, die versucht, Lucille Halt und Geborgenheit zu geben. Dass es trotzdem Risse im Verhältnis zwischen Tochter und Mutter gibt, bleibt den Kommissarinnen nicht verborgen. Gleichzeitig gibt ihnen zu denken, dass Karims Freunde und WG-Mitbewohner Verena und Jan aussagen, es sei Lucille gewesen, die Karim abserviert und geghostet hatte, von der er aber innerlich nicht losgekommen sei. Während lediglich klar ist, dass in der widersprüchlichen Beziehung ein Schlüssel zur Klärung des Falls liegt, stellt sich umso mehr die Frage, warum Karim im Morgengrauen den Vorort und womöglich auch das Land verlassen wollte, ohne irgendjemanden zu informieren.Das TeamDer "Tatort - Im Nebel" (AT) ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführender Produzent ist Timo Held. Kamera Michael Merkel, Schnitt Isabelle Allgeier, Szenenbild Söhnke Noé, Kostümbild Stephanie Rieß, Besetzung Liza Stutzky, Produktionsleitung Marcus Schulze-Erdel. Die Redaktion liegt bei Nils Reinhardt. In weiteren Rollen spielen Mido Kotaini, Kailas Mahadevan und Roland Bonjour. Gedreht wird bis Mitte März 2026, Ausstrahlung im kommenden Jahr.Informationen: http://swr.li/tatort-drehstart-im-nebelDrehstartfoto: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6224772