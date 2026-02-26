London (www.fondscheck.de) - Währungsmetalle haben ein ungewöhnlich starkes Jahr hinter sich, so Ned Naylor-Leyland, Fondsmanager des Jupiter Gold & Silver Fund (ISIN IE00BYVJRK24/ WKN A2AGT8) von Jupiter Asset Management.Gold und Silber hätten sich 2025 auf US-Dollar-Basis um 65% bzw. 148% verteuert und damit jeweils die höchste jährliche Rendite seit 1979 verzeichnet. Die Jahresbilanz für Gold- und Silberminenaktien falle ebenfalls positiv aus. Diese Anlagewerte werde man weiter unten noch näher beleuchten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
