Der Stuttgarter Anbieter Eliso stattet sechs Standorte der Einzelhandelskette Famila mit Schnellladestationen aus. Insgesamt entstehen im Rahmen der Zusammenarbeit bundesweit 44 Schnellladepunkte. Die neuen Standorte sind Teil des Deutschlandnetzes. Als erster Standort der Zusammenarbeit gingen acht Schnellladepunkte bei Famila in Celle ans Netz - mit direkter Anbindung an die Bundestraße B3 und nur wenige Minuten vom Celler Stadtzentrum entfernt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net