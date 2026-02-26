"Zeig mir deine Analysten, und ich sage dir, wer du bist!" Je wichtiger und relevanter ein Unternehmen ist, desto namhafter sind die Analysten, die sich mit seinen Perspektiven beschäftigen. Almonty Industries gewinnt zunehmend an Bedeutung für die westliche Welt und hat nun einen weiteren Bankgiganten auf sich aufmerksam gemacht, der das Unternehmen unter die Lupe genommen hat. Die Bank of America sieht großes Potenzial beim Wolframproduzenten. Als einer der wenigen westlichen Anbieter eines strategisch wichtigen Rohstoffs könnte das Unternehmen seine Produktion bis 2028 massiv steigern und von geopolitischen Verschiebungen profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
