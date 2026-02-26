Die Kanzlei stellt neue Mitarbeiter ein, um der steigenden Nachfrage der Mandanten aufgrund der verschärften Kartellrechtsdurchsetzung gerecht zu werden

Axinn, Veltrop Harkrider LLP gab heute bekannt, dass Daniel Matheson, Katrina Rouse und Jimmy Moore als Partner in die Kartellrechtspraxis der Kanzlei eingetreten sind. Matheson kommt von der Federal Trade Commission (FTC), während Rouse und Moore aus der Kartellabteilung des US-Justizministeriums (DOJ) zu Axinn wechseln. Rouse wird in der Niederlassung von Axinn in San Francisco tätig sein, Matheson und Moore werden in der Niederlassung in Washington, DC, arbeiten. Die Neuzugänge stärken die Prozessabteilung und die Präsenz von Axinn an der Westküste, da die Kanzlei weiterhin Spitzenkräfte aus dem Kartellrecht anzieht.

"Axinn investiert weiterhin in hochkarätige Talente und Prozesskompetenzen, während wir unser Engagement für unsere Mandanten und ihre komplexesten Herausforderungen vertiefen", sagte Jeny Maier, geschäftsführende Partnerin von Axinn. "Die Verstärkung durch Dan, Katrina und Jimmy spiegelt unser strategisches Wachstum in hochkarätigen Märkten wider und festigt unsere Position als führende Kartellrechtskanzlei des Landes."

Matheson war als Chief Trial Counsel im Wettbewerbsbüro der FTC tätig. Als erster Prozessanwalt für Kartellrecht beaufsichtigte oder beteiligte er sich an allen Rechtsstreitigkeiten der FTC Litigation Group und beriet die Führung in Fragen der Fallstrategie und der Prioritäten bei der Durchsetzung. Matheson war leitender Prozessanwalt in dem wegweisenden Rechtsstreit der FTC gegen Meta Platforms, in dem die Übernahmen von Instagram und WhatsApp angefochten wurden. Außerdem vertrat er die FTC erfolgreich in Fusionsklagen und Fällen wettbewerbswidrigen Verhaltens.

Rouse war Leiterin der Abteilung für Verteidigung, Industrie und Luft- und Raumfahrt sowie stellvertretende Direktorin für Zivilrecht beim DOJ. Sie bringt ein Jahrzehnt Führungserfahrung beim DOJ mit und hat die Strategie für die Durchsetzung des Zivilrechts geprägt und Fusions- und Verhaltensuntersuchungen, Monopolisierungsangelegenheiten und Durchsetzungsmaßnahmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Verteidigung, Industrie und Technologie geleitet.

"Dans Erfahrung als erster Anwalt in mehreren der bedeutendsten Fälle der FTC im Bereich Technologiefusionen und Monopolisierung sowie Katrinas Führungserfahrung im DOJ in den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt versetzen diese Gruppe in die Lage, für Kunden, die sich im heutigen verschärften Durchsetzungsumfeld zurechtfinden müssen, Erfolge zu erzielen", sagte Mike Keeley, Vorsitzender der Kartellrechtspraxis von Axinn.

"Die Neuzugänge, Katrina und Dan, sind besonders wichtig, da wir unsere Präsenz an der Westküste weiter ausbauen", sagte Daniel Bitton, Leiter der Westküstenpraxis von Axinn. "Ihre fundierten Fachkenntnisse in den Bereichen Technologie und Verteidigung sowie ihre Erfahrung mit Fusionsklagen und Gerichtsverfahren machen sie zu wichtigen Neuzugängen für unsere Mandanten in der gesamten Region."

Moore war zuletzt als Prozessanwalt beim DOJ tätig und vertrat dort Fusionsklagen und Verhaltensfälle, darunter die erfolgreiche Anfechtung der geplanten Übernahme von Spirit Airlines durch JetBlue durch die Abteilung. Er war für die Fallstrategie, die Prozessarbeit und die Leitung großer Ermittlungsteams verantwortlich.

"Jimmys Prozessarbeit in einigen der prominentesten Fälle des DOJ im Bereich Luftfahrt und Fusionen stärkt den Ruf von Axinn als erste Adresse für Mandanten, die erfahrene Prozessanwälte benötigen", so Keeley. "Zusammen mit Dan und Katrina repräsentiert diese Gruppe genau die Talente, die wir brauchen, um für unsere Mandanten im Prozess Ergebnisse zu erzielen."

Matheson, Rouse und Moore verstärken zusammen mit den kürzlich eingestellten Jacklin Chou Lem und Mary Helen Wimberly als Partner im Bereich Kartellrecht eine Partnergruppe mit umfassender Erfahrung in Gerichtsverfahren, Ermittlungen und der Durchsetzung von Fusionsvorschriften.

