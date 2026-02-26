Mainz (ots) -Die Schriftstellerin Annett Gröschner, Mainzer Stadtschreiberin 2025, hat mit ZDF und 3sat einen Film produziert: "Drei ostdeutsche Frauen bummeln durchs Land und prüfen die Schwerkraft der Verhältnisse", zu sehen in den Streaming-Portalen von ZDF und von 3sat,dem Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD, ab Sonntag, 1. März 2026, 18.00 Uhr. Im ZDF wird der knapp dreißigminütige Film gezeigt am Sonntag, 8. März 2026, um 0.45 Uhr, in 3sat eine Woche später, am Sonntag, 15. März 2026, um 12.25 Uhr. Annett Gröschner fährt darin zusammen mit den Autorinnen Peggy Mädler und Wenke Seemann in Bummelzügen durch Deutschland. Dabei erkunden sie, was das Land bewegt. Eine Bestandsaufnahme der Gegenwart in Ost und West und eine lyrische Entdeckungsreise.Wandel, Widerstand und HoffnungIm Rahmen der von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz verliehenen Auszeichnung Mainzer Stadtschreiber erhalten Literaten und Literatinnen die Möglichkeit, mit dem ZDF und mit 3sat einen Film nach freier Themenwahl zu produzieren. Annett Gröschner entschied sich, an das Buch anzuknüpfen, das sie 2024 mit Peggy Mädler und Wenke Seemann veröffentlicht hat: "Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat". Im Film treffen Gröschner und ihre Kolleginnen auf Menschen, Geschichten und Landschaften, die von Wandel, Widerstand und Hoffnung erzählen. Die Reise wird zur "Prüfung der Schwerkraft der Verhältnisse" für die drei Frauen: "Wie viel Bodenhaftung erzwingen die Krisen der Gegenwart, und lässt es sich mit Poesie dagegen anträumen?", fragen sie.Die ReiserouteAusgangspunkt der Reise ist Frankfurt an der Oder, das Ziel ist Mainz. Dazwischen besuchen Annett Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann Orte, an denen historische und gesellschaftliche Bruchlinien sichtbar werden. In Grünheide bei Berlin etwa trifft Gröschner die Aktivistin Manuela Hoyer, die sich gegen den dortigen Bau des Tesla-Werks engagiert hat. In Kirchmöser, einem Ortsteil von Brandenburg an der Havel, beschäftigen sich die drei Frauen mit Industriegeschichte, bevor sie in Leinefelde-Worbis in Thüringen modernisierte Plattenbauten besuchen. Nach der Überquerung der früheren innerdeutschen Grenze schauen sie sich in Kassel das Mahnmal "86° Walter Halit" an, das an Halit Yozgat und Walter Lübcke erinnert, die von Rechtsradikalen ermordet wurden. Kurz vor Mainz spielt die Autoindustrie erneut eine Rolle, wenn Wenke Seemann in Rüsselsheim mit dem langjährigen Opel-Betriebsrat Jürgen Crämer spricht, der Aufschwung und Niedergang des Unternehmens miterlebt hat.KontaktBei Fragen zum Film erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph, Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter rudolph.k@zdf.de, schroeder.b@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/mainzerstadtschreiberinannettgroeschner) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Im ZDF-Presseportal finden Sie "Drei ostdeutsche Frauen bummeln durchs Land und prüfen die Schwerkraft der Verhältnisse" im Vorführraum (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/drei-ostdeutsche-frauen-bummeln-durchs-land-und-pruefen-die-schwerkraft-der-verhaeltnisse) (nach Log-in).- Hier finden Sie eine Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/mainzer-stadtschreiberin-2025) zu Annett Gröschner als Mainzer Stadtschreiberin 2025.- Im Staatstheater Mainz (https://www.staatstheater-mainz.com/veranstaltungen/extras-25-26/von-der-oder-bis-zum-rhein) wird der Film "Drei ostdeutsche Frauen bummeln durchs Land und prüfen die Schwerkraft der Verhältnisse" am 5. März 2026 im Kleinen Haus zu sehen sein. Vorab findet am 1. März 2026 eine Premiere in der Feuerwache Magdeburg (https://www.feuerwachemd.de/termin/4838-von-der-oder-bis-zum-rhein) statt.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6224870