DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Februar Kernverbraucherpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,0% gg Vj *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 06:55 DE/Alzchem Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz, 10:30 BI-PK) *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (14:00 Telefonkonferenz) 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-2,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-2,3% gg Vj 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 4Q und Gesamtjahr *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vj 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 09:00 CH/BIP 4Q PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,5% gg Vq *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar HVPI PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: unv. gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 10:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachen Februar *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Januar *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 52,5 zuvor: 54,0 *** 16:00 US/Bauausgaben November/Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm Oktober: +0,5% gg Vm *** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB-Veranstaltung *** 21:30 US/Präsident Trump, Rede im Hafen von Corpus Christi ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 09:12 ET (14:12 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.