Dow Jones News
TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. Februar (vorläufige Fassung)

=== 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Februar 
     Kernverbraucherpreise 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +2,0% gg Vj 
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 
  06:55 DE/Alzchem Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (10:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (09:00 Analystenkonferenz, 10:30 BI-PK) 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (14:00 Telefonkonferenz) 
  08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar 
     Importpreise 
     PROGNOSE:   +0,6% gg Vm/-2,8% gg Vj 
     zuvor:    -0,1% gg Vm/-2,3% gg Vj 
  08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 4Q und Gesamtjahr 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 
     PROGNOSE:   +0,7% gg Vj 
     zuvor:    +0,3% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +0,7% gg Vj 
     zuvor:    +0,4% gg Vj 
  08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 09:00 CH/BIP 4Q 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -0,5% gg Vq 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +2,3% gg Vj 
     zuvor:    +2,4% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   +5.000 gg Vm 
     zuvor:     unv. gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   6,3% 
     zuvor:     6,3% 
*** 10:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, HV 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachen Februar 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Januar 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     zuvor:  -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,5% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,7% gg Vm 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar 
     PROGNOSE: 52,5 
     zuvor:  54,0 
*** 16:00 US/Bauausgaben November/Dezember 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     Oktober: +0,5% gg Vm 
*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB-Veranstaltung 
*** 21:30 US/Präsident Trump, Rede im Hafen von Corpus Christi 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 09:12 ET (14:12 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
