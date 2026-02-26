Zunächst wurde der "Industrial Accelerator Act" der EU-Kommission für den 25. Februar erwartet, jetzt soll das Strategiepapier am 4. März vorgestellt werden. Ein Entwurf der Kommission sorgt aber schon jetzt für Aufsehen - weil er die geplante E-Auto-Förderung der Bundesregierung in der bisherigen Form gefährdet. Beim "Industrial Accelerator Act" handelt es sich um die lange erwartete Strategie von EU-Industrie-Kommissar Stéphane Séjourné, mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
