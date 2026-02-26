Das im südlichen Afrika gelegene Binnenland Simbabwe verhängt einen sofortigen Exportstopp für Rohmineralien und Lithiumkonzentrat. Kritiker hatten der Regierung zuvor vorgeworfen, chinesischen Investoren den Export von Rohlithium aus Simbabwe nach China zu erlauben. Den Exportstopp verkündete Bergbauminister Polite Kambamura vor Journalisten in der Hauptstadt Harare. "Bis auf Weiteres gilt der Exportstopp für alle Mineralien, die sich derzeit im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net