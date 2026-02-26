KÖLN (dpa-AFX) - Nach einem Stromausfall am Flughafen Köln/Bonn haben sich am Donnerstag vor den Sicherheitskontrollen lange Warteschlangen gebildet. Nach Angaben eines Sprechers sei der Fehler aber behoben. Der Ausfall habe etwa eine Stunde gedauert. Wegen der Unterbrechung der Stromzufuhr konnte lediglich eine Kontrollspur genutzt werden, wie der Flughafen auf seiner Internetseite mitteilte.

Zuvor hatte der "WDR" über die Panne berichtet. Vor rund zwei Wochen gab es ebenfalls eine technischen Störung bei den Sicherheitskontrollen. Grund war hier eine Panne mit neuer Technik./lic/DP/jha