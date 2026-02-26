© Foto: AdobeStockSowohl Platin als auch Silber haussierten bis Ende Januar eindrucksvoll. Dabei überflügelten sie Gold. Die Korrektur der letzten Wochen hat beide Edelmetalle gerupft, ist aber nicht das Ende der Rallye.Nach dem Abverkauf - Sind Platin und Silber bereit für das Comeback? In den letzten Wochen krachte es gewaltig. Der Platinpreis rauschte die 3.000 US-Dollar vor Augen in Richtung 2.000 US-Dollar. Silber bezahlte den Höhenflug ebenfalls teuer. So fiel der Silberpreis von knapp 120 US-Dollar auf 70 US-Dollar. Während der Goldpreis bereits wieder in Richtung 5.200 US-Dollar vorstößt und damit Kontakt zu den bisherigen Rekordhochs herstellt, lässt das Comeback von Platin und Silber noch etwas auf …Den vollständigen Artikel lesen
