OLX bringt CompassGPT und AutoIQ auf den Markt und wird damit zur führenden vertikalisierten Plattform, die agentenbasierte KI über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg skaliert und damit Millionen von Käufern unterstützt und gleichzeitig professionelle Kunden stärkt.

Die agentenbasierten Produkte wurden auf der CLAIM AI in Lissabon vorgestellt, der wichtigsten Flaggschiff-Veranstaltung von OLX, auf der Branchenführer zusammenkommen, um praktische, leistungsstarke KI-Innovationen zu präsentieren.

Die führenden Investitionen und die Anwendung proprietärer KI von OLX sorgen für schnellere, intelligentere und benutzerorientiertere Marktplatz-Erlebnisse. Mehr als 75 KI-Anwendungsfälle sind bereits auf dem Markt, darunter 10 agentenbasierte KI-Anwendungsfälle, die im ersten Halbjahr 2026 eingeführt wurden

Die OLX Group, die größte und am schnellsten wachsende Plattform für vertikale Transaktionen in Europa und Südafrika, hat heute auf der CLAIM AI, ihrer nur auf Einladung zugänglichen Konferenz für Marktplatz-Innovatoren in Lissabon, zwei neue agentenbasierte Produkte auf KI-Basis vorgestellt. CompassGPT wird in wichtigen OLX-Märkten eingeführt und bietet einen Dialogassistenten für die Immobiliensuche, während AutoIQ Händlern Automobil-Intelligenz zur Verfügung stellt, die die Leistung von Autohäusern steigert und intelligentere Verkaufstools bereitstellt. Damit ist OLX die einzige Kleinanzeigenplattform mit Agenten, die sowohl die Nachfrage- als auch die Angebotsseite digitaler Marktplätze unterstützen.

"Bei OLX warten wir nicht auf die Zukunft der KI wir gestalten sie. Unsere seit 2018 aufgebaute AI-first-Infrastruktur in Kombination mit unserem proprietären Datenkreislauf ermöglicht es uns, branchenprägende agentenbasierte KI-Lösungen anzubieten, mit denen generische Modelle einfach nicht mithalten können", so Christian Gisy, CEO von OLX. "CompassGPT und AutoIQ zeigen, wie wir unsere Vision in messbaren Wert für Immobilienmakler, Händler und Käufer umsetzen und das ist erst der Anfang unserer Reise, um den vertikalen Transaktionsmarktplatz von morgen anzuführen."

Nach mehr als acht Jahren des Experimentierens und der Implementierung von KI und mit Investitionen von über 200 Millionen US-Dollar in KI-Fähigkeiten, darunter 30 Millionen US-Dollar allein in diesem Geschäftsjahr, markieren diese Markteinführungen einen wichtigen Meilenstein in der Branchenführerschaft von OLX im Bereich KI-gesteuerter Innovationen. Durch die direkte Einbettung von KI in seine Plattformen setzt OLX neue Maßstäbe für Marktplatztechnologie und Benutzererfahrung und macht den Kauf und Verkauf für Millionen von Nutzern einfacher, schneller und persönlicher.

CompassGPT: Neudefinition der Immobiliensuche durch Konversation

CompassGPT ist ein dialogorientiertes, KI-gestütztes GPT für die Immobiliensuche, das in Zusammenarbeit mit OpenAI entwickelt wurde. Zunächst verfügbar für das Immobilienportal Imovirtual von OLX in Portugal, können Nutzer ChatGPT öffnen, zu "Apps" navigieren und dann auf "Imovirtual" klicken, um auf die Funktion zuzugreifen. Nachdem die App in ChatGPT ausgeführt wird, kann sie kontinuierlich verwendet werden, indem @imovirtual im Chat getaggt wird.

Anstatt sich auf begrenzte Suchfilter zu verlassen, beschreiben Käufer mit ihren eigenen Worten, was sie suchen. CompassGPT stellt Fragen zu Budget, Lage und Präferenzen und erstellt dann eine maßgeschneiderte Auswahlliste mit Immobilien, die klare Zusammenfassungen, Vor- und Nachteile sowie Vorschläge für Kompromisse bei begrenztem Bestand enthält. Außerdem werden umsetzbare nächste Schritte vorgeschlagen, darunter die Vermittlung von Kontakten zwischen Suchenden und Verkäufern sowie die Kontaktaufnahme mit Maklern. Das Programm nutzt ausgewählte proprietäre OLX-Daten, um wichtige Fragen wie den Wiederverkaufswert und das Wertsteigerungspotenzial zu bewerten. Die zentrale User Journey, die Karussellansicht der präsentierten Immobilien und die Daten, die für die vertikalisierte Erfahrung verwendet werden, verbleiben bei OLX. Der GPT-gestützte Assistent lernt aus jedem Gespräch und hilft Käufern, schnell von der Suche zur Besichtigung überzugehen.

"Bei der Immobiliensuche ging es bisher immer um Filter und endloses Scrollen", so Tim Davis, Chief Product, Marketing, Data Technology Officer bei OLX. "CompassGPT kehrt dieses Modell um und macht es intuitiv und persönlich, indem es die Immobiliensuche auf die Wünsche und Bedürfnisse des einzelnen Käufers zuschneidet."

AutoIQ: Automotive Intelligence für Autohändler

AutoIQ ist ein Betriebssystem für Automotive Intelligence, das entwickelt wurde, um intelligentere Entscheidungen für Autohändler zu ermöglichen und Abläufe zu vereinfachen. Es fungiert als rund um die Uhr verfügbarer Analyst und Berater für Autohändler und wurde über die Händlerplattform Otomoto von OLX für alle Kunden in Polen eingeführt. Das agentenbasierte KI-gestützte Produkt ermöglicht es Händlern, schneller Angebote zu erstellen, alle ihre Leads an einem Ort zu verwalten und Empfehlungen zu erhalten, wann sie nachfassen oder Preise anpassen sollten. Die ersten Ergebnisse der Einführung von AutoIQ zeigen eine erhebliche messbare Zeitersparnis bei sich wiederholenden Aufgaben für professionelle Verkäufer. Händler, die die Plattform nutzen, veröffentlichen ihre Angebote nun bis zu 36 schneller, und erste Daten zeigen eine 12-prozentige Steigerung der Reaktionsfähigkeit der Händler. Das wöchentliche Engagement der Händler liegt derzeit bei 21 und steigt rapide an.

"Die Verwaltung des Bestands, die Bearbeitung von Anrufen und die Verfolgung von Leads bedeutete für Händler früher, dass sie ständig mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen mussten", fügte Davis hinzu. "AutoIQ beseitigt Reibungsverluste im Tagesgeschäft, sodass sich Händler auf das Wesentliche konzentrieren können: den Kontakt zu Kunden und das, was sie am besten können Geschäfte abschließen."

Zu den wichtigsten Funktionen gehören Preisempfehlungen und Händler-Insights, sofortige Bestandsübersichten, KI-generierte Angebotsbeschreibungen, die den individuellen Tonfall jedes Händlers beibehalten, und ein zentrales Lead-Dashboard. Kreative Tools verwandeln außerdem Videos in Angebote, konvertieren Anzeigen in Kurzform-Inhalte und machen gewöhnliche Angebote zu ansprechenden visuellen Erlebnissen.

CLAIM AI: KI vom Potenzial zur Praxis

Beide Produkte wurden auf der CLAIM AI vorgestellt, dem branchenführenden KI-Gipfel von OLX, der die Rolle der KI in modernen vertikalen Marktplätzen neu definiert. Diese exklusive Veranstaltung findet vom 25. bis 26. Februar 2026 in Lissabon statt und bringt Produktmanager, Technologen und Führungskräfte zusammen, um über den Hype hinauszugehen und zu diskutieren, wie technologische Fortschritte in der KI echte Auswirkungen auf Betriebsmodelle, Benutzererfahrung, Produktivität und sektorübergreifende Zusammenarbeit haben.

Über OLX

OLX ist ein weltweit führender digitaler Marktplatz, der Plattformen zur Erleichterung des Handels aufbaut und jeden Monat Millionen von professionellen Verkäufern und Verbrauchern in Europa und Südafrika bedient. Durch die Nutzung seiner Größe und leistungsstarken KI-Innovationen in seinen vertrauenswürdigen Marken (darunter AutoTrader, OLX, Otomoto, Property24 und weitere) hilft OLX Menschen dabei, Autos zu verkaufen und zu kaufen, Wohnungen zu finden, Jobs zu finden, Haushaltswaren zu kaufen und zu verkaufen und vieles mehr. Die OLX Group ist das Kleinanzeigengeschäft von Prosus, einem globalen Technologieunternehmen und der treibenden Kraft hinter den führenden Lifestyle-E-Commerce-Marken in Lateinamerika, Europa und Indien. Weitere Informationen zu OLX finden Sie unter www.olxgroup.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260225727293/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Ana Garcia media@olx.com