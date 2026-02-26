München (ots) -Aras, ein führender Anbieter von Digital-Thread-Lösungen für Product Lifecycle Management (PLM) und Engineering-KI, hat heute neue Services auf Basis von Aras InnovatorEdge (Edge) angekündigt. Diese ermöglichen einen sicheren und governance-konformen Zugriff auf PLM-Daten und PLM-Workflows entlang der gesamten Wertschöpfungskette und unterstützen zugleich die skalierbare Einführung von agentischer KI.Edge erweitert Aras Innovator um eine Reihe cloudbasierter Governance- und API-Funktionen, die digitale Threads mit externen Nutzern, Entwicklern, Anwendungen und KI-Ressourcen verbinden. Edge (https://aras.com/de-de/capabilities/aras-innovatoredge) bietet kontrollierten und kontextualisierten Zugriff auf Produktdaten, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind, und gewährleistet dabei Rückverfolgbarkeit, Berechtigungsmanagement und den geschäftlichen Kontext.Es wurden drei neue Edge-Services entwickelt, um die Erweiterung und Integration von Aras Innovator für neue Nutzer und Cloud-Ressourcen zu vereinfachen und zu beschleunigen:- Aras InnovatorEdge API Manager (Edge API): Ein Low-Code-Service zur schnellen Definition und Verwaltung von APIs, die Daten und Digital-Thread-Services aus Aras Innovator sicher für externe Anwendungen oder agentische Systeme bereitstellen.- Aras InnovatorEdge App Builder (Edge Builder): Eine Entwicklungs- und Bereitstellungsumgebung für Anwendungen, mit der sich schlanke, aufgabenorientierte Apps schnell erstellen, hosten und veröffentlichen lassen, die Edge-APIs nativ nutzen.- Aras InnovatorEdge AI (Edge AI): Eine Suite von Services zur Entwicklung, Bereitstellung, Ausführung und Governance agentischer Workflows und KI-Services innerhalb des Aras Innovator PLM-Ökosystems."Wir sehen Aras InnovatorEdge als eine natürliche Erweiterung unserer langjährigen Strategie, PLM-Lösungen auf Basis einer offenen und erweiterbaren Digital-Thread-Infrastruktur bereitzustellen", sagt Leon Lauritsen, CEO von Aras. "Aras InnovatorEdge verschafft unseren Kunden wegweisende Flexibilität, während sie PLM und Engineering mit neuen Formen der Zusammenarbeit und KI-gestützten Erkenntnissen transformieren, ohne dabei Kontrolle oder Kontext zu verlieren."Aras hat zudem mehrere neue KI-Agenten auf Basis von Edge AI eingeführt, (https://aras.com/de-de/blog/introducing-the-first-generation-of-agents-built-on-aras-innovator-edge-ai) die innerhalb jeder Aras Innovator-Umgebung konfiguriert und implementiert werden können.Über ArasAras (https://www.aras.com/de-de/) bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/user/arasplm), X (https://twitter.com/aras_plm), Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation).Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088084/100938665