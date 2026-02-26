KI-Agenten sollen die Effektivität in Unternehmen enorm steigern. Das glaubt auch laut einer Studie der Großteil der deutschen Führungskräfte. Dennoch hapert es oftmals an der Umsetzung. Welche Ursachen das laut den Studienverantwortlichen hat. Das IT-Unternehmen Cloudflight hat für eine Untersuchung insgesamt 150 deutsche Führungskräfte zu ihren Ansichten über KI-Agenten und zur Implementierung in ihren eigenen Unternehmen befragt. Ziel dabei war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n