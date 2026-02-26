München (ots) -Aras, ein führender Anbieter von Digital-Thread-Lösungen für Product Lifecycle Management (PLM) und Engineering-KI, hat heute eine erweiterte Cloud-Strategie für Aras Innovator angekündigt. Diese gibt Kunden größere Flexibilität bei der Bereitstellung, Modernisierung und Skalierung von Cloud-PLM, ohne Kompromisse bei Konfigurierbarkeit, Kontrolle oder dem Zugang zu fortschrittlichen KI-Funktionen einzugehen.Aras zählt branchenweit zu den führenden Anbietern leistungsfähiger SaaS-PLM-Lösungen und wurde unter anderem von dem auf Technologieunternehmen spezialisierten Analysten IDC (International Data Corporation) gewürdigt. IDC zählt Aras zu den bestbewerteten Anbietern im Markt für PLM-Anwendungen und hat Aras mit dem IDC 2025 SaaS Customer Satisfaction Award für PLM (https://aras.com/de-de/resources/all/idc-saas-csat-award) ausgezeichnet. Aras vermeldet einen deutlichen Trend hin zur Cloud-Adoption: Deutlich über 50 Prozent der neuen Aras Innovator-Implementierungen werden inzwischen als SaaS bereitgestellt, und eine wachsende Zahl langjähriger Aras-Kunden stellt auf SaaS um.Während Unternehmen ihre digitalen Engineering- und Fertigungsumgebungen modernisieren, um Fortschritte in Cloud und KI besser zu nutzen, stehen viele vor der Herausforderung, SaaS einzuführen, ohne dabei Flexibilität, Governance oder bestehende Investitionen zu gefährden. Aras Cloud adressiert diese Herausforderungen mit einer einheitlichen, Enterprise-SaaS-Plattform, die auf einer zentralisierten Control-Plane-Architektur basiert und Identität, Mandantenverwaltung, Richtlinien sowie Lifecycle-Operationen steuert. Diese Architektur eliminiert erzwungene Migrationen und bewahrt gleichzeitig vollständige Konfigurierbarkeit, Erweiterbarkeit und Upgrade-Agilität. Kunden bleiben auf dem aktuellen Stand von Plattform- und KI-Innovationen - ohne disruptive Reimplementierungszyklen.Aras Cloud bietet Unternehmen die Flexibilität, hochintegrierte, cloudfähige PLM- und Digital-Thread-Lösungen auf Basis einer einheitlichen Plattformarchitektur einzusetzen, in einer Form, die ihren geschäftlichen, regulatorischen und IT-Anforderungen am besten entspricht:- Aras Innovator SaaS: Das zentrale Cloud-Angebot von Aras ist eine vollumfängliche PLM- und Digital-Thread-Plattform, die als Enterprise-SaaS bereitgestellt wird. Sie bietet dieselbe Konfigurierbarkeit und Erweiterbarkeit, die Aras Innovator auszeichnet. Aras Innovator SaaS for GovCloud wurde speziell für Unternehmen aus Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie für staatliche Auftragnehmer entwickelt und unterstützt ITAR-Anforderungen sowie den Schutz von Controlled Unclassified Information (CUI) im Einklang mit den Erwartungen von CMMC 2.0.- Customer-Managed Cloud: Kunden können Aras Innovator Standard in ihrer eigenen Cloud-Umgebung betreiben und gleichzeitig die Skalierbarkeit und Effizienz der Aras-Kubernetes-Services, Referenzarchitekturen und Best Practices nutzen.- Aras InnovatorEdge: Dieses Produkt erweitert Aras Innovator um cloudbasierte Governance- und API-Funktionen, die externe Nutzer, Entwickler, Anwendungen und KI-Ressourcen verbinden. Mit der Einführung neuer InnovatorEdge-Services - Edge API Manager, Edge App Builder und Edge AI (https://aras.com/de-de/news/press-releases/2026/02/aras-expands-innovatoredge-with-new-services-for-api-management-app-development-and-agentic-ai) - können Anwender sowohl SaaS- als auch kundenseitig verwaltete Deployments erweitern oder hybride Cloud-Lösungen umsetzen, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.- Aras DevOps: Diese Lösung bietet cloudbasierte CI/CD-Prozesse für Aras Innovator-Anwendungen, sowohl für Standard- als auch für SaaS-Abonnenten.- Aras CIAM: Dieses Produkt stellt eine zentrale Identitäts- und Zugriffsarchitektur bereit und ermöglicht einen sicheren Single-Sign-on-Zugriff auf Aras Innovator, Aras InnovatorEdge-Services, die Aras Community und den Aras Marketplace."Jede Organisation befindet sich an einem anderen Punkt ihrer Cloud-Reise, und wir konzentrieren uns darauf, unsere Kunden genau dort abzuholen", sagt Leon Lauritsen, CEO von Aras. "Wir schaffen diese Flexibilität, indem wir unseren Kunden Wahlmöglichkeiten bieten: wie sie Software zur Unterstützung ihrer PLM-Geschäftsprozesse einsetzen, wie sie ihren Digital Thread konfigurieren, wie sie moderne Cloud-Funktionen nutzen und wie sie KI in ihre Engineering- und Produktentwicklungsumgebungen integrieren. Diese Wahlfreiheit kann genutzt werden, um in nahezu jedem Geschäftsprozess und in nahezu jeder Branche weltweit Wettbewerbsvorteile zu schaffen."Über ArasAras (https://www.aras.com/de-de/) bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.de