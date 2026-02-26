Astronom:innen ist es gelungen, ein detailreiches Bild des Zentrums unserer Galaxie aufzunehmen. Das Bild ist dank des Radioteleskops Alma entstanden und erfasst Objekte im Abstand von mehreren Hunderten Lichtjahren. Was die Wissenschaftler:innen jetzt mit den Aufnahmen anfangen. Die Milchstraße wurde schon von zahlreichen Teleskopen auf Bild gebannt. So haben Forscher:innen schon vor Jahren Aufnahmen unserer Galaxie angefertigt und damit einen Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n