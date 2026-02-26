© Foto: Mojahid Mottakin - picture alliance / imageBROKER.comTencent verhandelt über einen Einstieg beim Studio hinter dem Überraschungshit Block Blast!. Der Deal könnte nach Monaten intensiver Gespräche bald stehen.Der chinesische Technologieriese Tencent Holdings verhandelt über eine Beteiligung am Spieleentwickler Hungry Studio. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg. Demnach könnte der Einstieg nach Monaten intensiver Gespräche zeitnah erfolgen. Die Gespräche dauern nach Angaben der mit der Angelegenheit vertrauten Personen weiterhin an, eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen worden. Die Informanten wollten ungenannt bleiben, da es sich um vertrauliche Informationen handelt. Vertreter von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE