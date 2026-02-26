Frankfurter Rundschau (ots) -Die Verkehrswende kann nur gemeinsam mit den Beschäftigten gelingen. Ohne sie ist der Ausbau des ÖPNV nicht zu stemmen. Wer sollte die Busse und Bahnen auch fahren? Künstliche Intelligenz wohl nicht. Deshalb ist es richtig, dass Verdi die Arbeitsbedingungen in den Blick nimmt und den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. (...)Klar: Der aktuelle Warnstreik ist ein Ärgernis, wenn etwa der Zoobesuch verschoben werden muss. Aber die Anliegen der Beschäftigten sind verständlich - und ein ein- bis zweitägiger Arbeitskampf ist zu verkraften. Vor allem, wenn das Wetter mitspielt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6224949