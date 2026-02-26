© Foto: OpenAIDiese Tech-Riesen planen insgesamt 95 Milliarden-Investitionen in OpenAI - der KI-Wettlauf beginnt!Amazons Plan, bis zu 50 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren, könnte davon abhängen, ob der KI-Entwickler an die Börse geht oder einen Meilenstein im Bereich der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) erreicht, berichtete The Information am Mittwoch. Dem Bericht nach würde Amazon im Rahmen von noch zu verhandelten Bedingungen 15 Milliarden US-Dollar im Voraus investieren. Weitere 35 Milliarden US-Dollar, ob OpenAI, das von Microsoft unterstützt wird, entweder einen Meilenstein im Bereich der künstlichen allgemeinen Intelligenz erreicht oder einen Börsengang anstrebt. Außerdem …Den vollständigen Artikel lesen
