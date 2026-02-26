Gold und Silber sind aktuell wohl knapp. Chinesische Käufer kommen nicht an ihre Ware. Die Rohstoffpreise steigen dramatisch.Im aktuellen Video auf wallstreetONLINE TV spricht Jan Willhöft von AXINO Capital über die aktuellen Herausforderungen auf dem Rohstoffmarkt, die Anleger unbedingt im Blick haben sollten. Chinesische Käufer erleben derzeit, dass nach dem chinesischen Neujahrsfest Bestellungen von Gold nicht ausgeliefert werden, da die Ware nicht verfügbar sei. Dies betreffe nicht nur den asiatischen Markt, sondern scheint auch auf den westlichen Markt überzugreifen, wo Händler mit erheblichen Aufschlägen auf Goldprodukte reagieren. In Indien hingegen erreichen die Goldimporte …Den vollständigen Artikel lesen
