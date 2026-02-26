Der Gesetzentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge wurde am Donnerstagnachmittag im Bundestag verlesen. Und auch wenn inhaltlich nur wenig Handfestes diskutiert wurde: Die Fragestellung des Kostendeckels von 1,5% dürfte spannend werden. Am Donnerstagnachmittag, den 26.02.2026, war es soweit: Der Bundestag nahm sich erstmals des Gesetzentwurf der Reform der privaten Altersvorsorge an. Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten, hat das Kabinett den Entwurf auf den Weg gebracht, nun stand die erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
