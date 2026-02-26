Frauen bekommen laut Destatis pro Stunde durchschnittlich 16% weniger Lohn als Männer, weshalb der Equal Pay Day diesmal auf den 27.02.2026 fällt. Bereinigt liegt der Gender Pay Gap noch bei 6%. Neben diesen Gaps berechnet das Statistische Bundesamt auch die Gender Gap Arbeitsmarkt, die 37% beträgt. Es ist wieder Equal Pay Day - diesmal am 27.02.2026. Das ist der Tag, bis zu dem Frauen statistisch gesehen und verglichen mit Männern umsonst arbeiten. Es geht dabei u. a. um die Gender Pay Gap - die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact