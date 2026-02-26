Eigentlich soll der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) dieses Jahr 23 neue E-Busse von Ebusco bekommen. Doch selbst wenn der angeschlagene Hersteller wirklich liefern kann, so gibt es doch ein weiteres Problem: Der notwendige Umbau des ViP-Betriebshofes inklusive der Ausrüstung mit Ladeinfrastruktur kann wohl nicht rechtzeitig beginnen. Der ViP hatte die Bestellung von zehn elektrischen Solobussen und 13 elektrischen Gelenkbussen bei Ebusco im Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
