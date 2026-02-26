© Foto: Andrew Leyden - ZUMA Press WirePeter Schiff sieht ein Extremszenario: Ein einziger Trump-Satz könne Bitcoin in einen brutalen Sell-off zwingen - bis zurück auf 20.000 US-Dollar. Viele halten das für Panikmache, doch die Nervosität im Markt ist real.Der Bitcoin-Markt zeigt sich am Donnerstag stabilisiert und notiert klar über den jüngsten Tiefständen, nachdem die Kryptowährung zuletzt zeitweise unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen war. Während sich die Kurse neu sortieren, sorgt eine Warnung des Goldbefürworters Peter Schiff weiter für Debatten. Der langjährige Bitcoin-Kritiker hatte am Mittwoch auf X behauptet, ein einziger Social-Media-Post von Donald Trump könne einen massiven Ausverkauf auslösen und Bitcoin …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE