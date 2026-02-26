Der Bundestag beriet am Donnerstag in erster Lesung über das Altersvorsorgedepot. Geplant sind staatliche Zulagen und Steuervorteile - auch für ein Depot ohne Garantie. Was dahintersteckt, wer profitiert und warum es spannend ist. Das Altersvorsorgedepot soll die private Altersvorsorge in Deutschland einfacher und attraktiver machen - vor allem für Menschen, die bisher vor komplizierten Produkten, hohen Kosten oder starren Garantien zurückschrecken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE