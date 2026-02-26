© Foto: Hady Khandani/JOKER - www.jokerphoto.deVom Sorgenkind zum Börsenstar: Der südafrikanische Rand erlebt eine spektakuläre Rallye, nach einer fast zwei Jahrzehnte währenden Schuldenmisere. Was steckt hinter dem zweistelligen Kursplus gegen Euro und US-Dollar?Lange Zeit galt Südafrika als Synonym für wirtschaftliche Stagnation und fiskalische Instabilität. Doch das Blatt hat sich gewendet. Seit April 2025 konnte der Rand gegenüber dem Euro um fast 17 Prozent und gegenüber dem US-Dollar um mehr als 24 Prozent zulegen. Die Ursachen für diesen Höhenflug sind eine Mischung aus eiserner Haushaltsdisziplin, Rohstoff-Boom und strategischer Kehrtwende der Regierung. Der wichtigste psychologische und ökonomische Faktor ist die Stabilisierung …Den vollständigen Artikel lesen
