26. Februar 2025 - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FWB:OY4, OTCQB: MOGMF) ("Mogotes" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass auf dem Projekt Filo Sur des Unternehmens die Bohrarbeiten an wichtigen vorrangigen Zielen mit drei aktiven Bohranlagen voranschreiten. Das Projekt befindet sich direkt südlich der großen Cu-Au-Ag-Ressource1 von BHP/Lundin Filo Del Sol (FDS). (Abbildung 1 und Abbildung 2 unten).

Allen Sabet, CEO von Mogotes, kommentierte:

"Unser drittes Diamantkernbohrgerät ist nun auf dem Projekt im Einsatz. Wir haben mit den Bohrungen an unserem stark sulfidierten Edelmetallziel Meseta in Chile begonnen, das sich direkt südlich der außergewöhnlichen Kupfer-Gold-Silber-Ressource Filo del Sol befindet. Mit dem dritten Bohrgerät jetzt vor Ort wollen wir so viele Ziele wie möglich (einschließlich des vorrangigen chilenischen Ziels) überprüfen, solange die Bohrsaison dies zulässt. Wir freuen uns darauf, den Markt über die Ergebnisse dieser Bohrsaison auf dem Laufenden zu halten."

Update zum Bohrprogramm

Die Bohrungen sollen an den in früheren Pressemitteilungen hervorgehobenen vorrangigen Zielen fortgesetzt werden (siehe Pressemitteilung vom 26. November 2025). Das Programm dieser Saison konzentrierte sich zunächst auf Ziele in niedrigeren Höhenlagen in Argentinien bei Cruz del Sur und Stockwork Hills und wurde nun auf die argentinische Seite der Prospektionsgebiete Meseta und Camino ausgeweitet.

Bei Cruz del Sur wurde die ursprünglich geplante Einzelbohrung auf vier Bohrlöcher erweitert, nachdem die erste Bohrung ermutigende geologische Merkmale durchteuft hatte.

Nachdem das Camp eingerichtet und der Zugang hergestellt wurde, schreiten die Bohrungen in Chile nun voran. Derzeit wird das Au-Ag-Zielgebiet Meseta HSE in der Nähe der Grenze zur Liegenschaft Mogotes/BHP-Lundin untersucht. Das Programm sieht vor, soweit es die Jahreszeit zulässt, zum tiefer gelegenen Ziel Luz del Sol (früher Los Mogotes) überzugehen.

Die Bohrungen werden fortgesetzt, bis die Betriebsbedingungen eine Beendigung des Programms erforderlich machen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich nach und nach für jedes einzelne Ziel veröffentlicht, sobald sie vorliegen und vom Unternehmen ausgewertet wurden. Die Ergebnisse für Cruz del Sur und Stockwork Hills werden für März erwartet.

PDAC 2025

Mogotes Metals wird auf der PDAC 2025 in Toronto ausstellen. Das Mogotes-Team steht Investoren und Stakeholdern am Stand 2847 für Gespräche zur Verfügung. Wir laden die Teilnehmer ein, uns zu besuchen, um mehr über das Projekt Filo Sur und unser laufendes Bohrprogramm zu erfahren.

Oben: Bohrungen am Zielgebiet Meseta

Unten: Bohrungen auf dem Ziel Camino in Argentinien werden fortgesetzt

Referenzen

1 TSX: LUN. 4. Mai 2025. Pressemitteilung: Lundin Mining gibt erste Mineralressource bei Filo Del Sol bekannt, die eine der weltweit größten Kupfer-, Gold- und Silberressourcen darstellt. (News Release, Lundin Mining Announces Initial Mineral Resource at Filo Del Sol Demonstrating One of the World's Largest Copper, Gold, and Silver Resources) Lundin Mining

^TSX: LUN. 16. Februar 2026. Pressemitteilung: Lundin Mining gibt Ergebnisse der integrierten technischen Studie zu Vicuña bekannt, die ein Bergbaurevier von Weltklasse hervorhebt. (News Release, Lundin Mining Announces Vicuña Integrated Technical Study Results Highlighting a World-Class Mining District)

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold exploriert. Das Vorzeigeprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang eines von Norden nach Süden verlaufenden Gürtels mit den Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol - Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.

Zusätzliche Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch durch spätere Pressemitteilungen überholt werden. Das Unternehmen ist weder verpflichtet noch beabsichtigt es, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, der qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist ein Direktor und technischer Berater des Unternehmens.

Beachten Sie, dass die qualifizierte Person die Informationen zu benachbarten Liegenschaften wie Filo del Sol nicht überprüft hat und dass die Informationen zur Mineralisierung des Projekts Filo del Sol nicht unbedingt auf die Mineralisierung des Projekts Filo Sur schließen lassen.

Mogotes wendet die branchenüblichen Explorationsmethoden und -techniken an. Alle geochemischen Boden-, Fluss-, Gesteins- und Bohrproben werden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Verfahren entnommen. Die geochemischen Untersuchungen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und gemeldet. Proben aus Argentinien werden in Bastbeutel verpackt und mit einem dafür bestimmten LKW zum ALS-Labor in Mendoza, Argentinien, transportiert. Proben aus Chile werden in Bastbeuteln verpackt und an das ALS-Labor in Copiapo, Chile, geliefert. In diesen Einrichtungen wird die Probenaufbereitung (PREP-31B) durchgeführt, die eine Zerkleinerung auf 70 % unter 2 mm, eine Riffelspaltung von 1 kg und eine Pulverisierung auf 85 % kleiner als 75 Mikrometer umfasst. Die aufbereiteten Proben werden zur Gold- und Multielementanalyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Gold (Au-ICP21) wurde mittels Brandprobe und anschließendem ICP-AES-Verfahren an einer 30-g-Probeneinwaage analysiert. Die Proben wurden auch auf eine Reihe von 48 Elementen (ME-MS61) mittels Aufschlusses in vier Säuren und anschließendem ICP-MS-Verfahren analysiert.

Die Analyseergebnisse der Bohrkernproben können aufgrund von oberflächlichen Oxidations- und Anreicherungsprozessen oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsschwankungen in der primären Mineralisierung höher, niedriger oder ähnlich wie die Ergebnisse von an der Oberfläche entnommenen Gesteinsproben, Schlitz- und Schürfgrabenproben sein.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "projiziert", "budgetiert", "Ziele", "geht davon aus", "Strategie", "Zielsetzungen", "Zielvorgaben", "potenziell", "möglich", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "werden", "dürften", "könnten", "würden", "sollten", "könnten" oder "werden ergriffen", "werden auftreten" oder "werden erreicht" oder die negativen Konnotationen davon. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht verlassen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Annahmen, die bei der Interpretation der Bohrergebnisse, der Geologie, des Gehalts, der Geochemie, der potenziellen Implikationen der geophysikalischen Interpretationen und der Kontinuität der Mineralvorkommen gemacht wurden; Erwartungen bezüglich des Zugangs und der Nachfrage nach Ausrüstung, qualifizierten Arbeitskräften und Dienstleistungen, die für die Exploration und Erschließung von mineralischen Liegenschaften benötigt werden; und dass die Aktivitäten nicht durch Explorations-, Erschließungs-, Betriebs-, behördliche, politische, kommunale, wirtschaftliche, ökologische und/oder Gesundheits- und Sicherheitsrisiken unterbrochen oder behindert werden. Darüber hinaus kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen enthalten, die sich auf Folgendes beziehen: potenzielle Explorationsmöglichkeiten auf dem Projekt Filo Sur, einschließlich des Ausmaßes und der Bedeutung des porphyrischen Kupfer-Gold-Systems und der Höffigkeit von Explorationszielen; Explorationspläne und -ausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Feldprogramme wie geplant durchzuführen; den Erfolg zukünftiger Explorationsaktivitäten; das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung; die Fähigkeit, den Unternehmenswert zu steigern; Erwartungen hinsichtlich der Erweiterung seiner Mineralreserven oder -ressourcen durch Exploration; die Fähigkeit, geplante Arbeitsprogramme durchzuführen; Pläne oder die Fähigkeit, zusätzliche Bohrgeräte zu mobilisieren oder hinzuzufügen; der Zeitpunkt oder die erwarteten Ergebnisse von Laborergebnissen; staatliche Regulierung von Bergbauaktivitäten; Umweltrisiken; unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes; und andere Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, sein Explorationsprogramm fortzusetzen, könnten unerwartete logistische, gemeinschaftliche, zugangsbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, umweltbezogene, bohrtechnische und andere Herausforderungen, Kosten oder Verzögerungen auftreten, die das Unternehmen daran hindern könnten, das Programm innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt abzuschließen. Alle Bohrungen hängen von den noch ausstehenden Ergebnissen des diesjährigen Programms und der Sicherung zusätzlicher Finanzmittel durch das Unternehmen ab. Dieses Programm könnte sich verzögern oder gar nicht durchgeführt werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sollte man sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden genannt werden und im SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, sowie unter anderem: allgemeine Geschäfts-, Wirtschafts- und Bergbaubedingungen; Wechselkurse; geologische Bedingungen; Angebot und Nachfrage nach Rohstoffen; dass Finanzierungen bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen und dass das Unternehmen keine wesentlichen Arbeitskonflikte, Unfälle oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen erleidet; die Stabilität und Vorhersehbarkeit des politischen Umfelds und der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Erlaubnisse, Lizenzen, Genehmigungen und/oder Zulassungen von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu erhalten, aufrechtzuerhalten, zu erneuern und/oder zu verlängern; dass die Vertragspartner die vereinbarten Leistungen erbringen; und die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin qualifiziertes Personal und Ausrüstung rechtzeitig und kosteneffizient zu beschaffen, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese Vorsichtshinweise eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Aussagen, die sich auf "Mineralressourcen" beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Informationen, da sie die implizite Einschätzung beinhalten, basierend auf bestimmten Schätzungen und Annahmen, dass die beschriebenen Mineralressourcen in der Zukunft gewinnbringend produziert werden können. Zukunftsgerichtete Informationen werden zur Verfügung gestellt, um über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu informieren und es Investoren und anderen Personen zu ermöglichen, ein besseres Verständnis für das operative Umfeld des Unternehmens zu erhalten. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese Vorbehaltserklärung eingeschränkt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten.

