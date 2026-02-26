Künstliche Intelligenz hilft dir, dich professionell auf dein Bewerbungsgespräch vorzubereiten - wenn du die richtigen Prompts kennst. In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter bekommst du Vorlagen für die Eingabe und Tipps zur sinnvollen Nutzung. Du bist aufgeregt vor dem Bewerbungsgespräch oder unsicher, ob deine Vorbereitung ausreicht? KI-Tools wie ChatGPT, Claude oder Le Chat helfen dir bei der Vorbereitung. Dafür muss du die passenden Prompts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n